دستگیری هکر ۱۶ساله در عملیات پلیس فتا/ سرقت اطلاعات ۱۰۰حساب بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان آنقی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مدتی پیش به دنبال شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال از حساب بانکی‌اش موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی های اولیه کارشناسان پلیس فتا مشخص شد که این فرد در یکی از کانال های تلگرامی، ‌تبلیغی از فروش شارژ تلفن همراه با قیمتی پایین را مشاهده کرده و بدون توجه به اصول اولیه امنیت سایبری، برای پرداخت مبلغ شارژ به درگاه جعلی بانکی هدایت شده و اطلاعات حسابش به سرقت می رود و فرد کلاهبردار بعد از مدتی این مبلغ را از حسابش برداشت می کند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با آغاز تحقیقات تخصصی کارشناسی پلیس فتا، سرانجام متهم که نوجوان ۱۶ ساله اهل و ساکن یکی از استان های شمالی کشور بود، شناسایی شد و در بررسی سوابق او مشخص شد که این نوجوان دارای اسم هکری بوده و در زمینه هک و نفوذ در فضای سایبری فعالیت دارد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان از دستگیری متهم با هماهنگی مرجع قضایی خبر داد و تصریح کرد: فرد دستگیر شده با مشاهده اسناد و مدارک موجود در پرونده به برداشت غیرمجاز ۳۰۰ میلیون ریال از حساب افراد مختلف در سطح کشور اعتراف کرد و مشخص شد که او اطلاعات حساب ۱۰۰ کارت‌بانکی به همراه رمز دوم و سایر مشخصات اطلاعات حساب را جمع‌آوری‌ کرده است.

آنقی در ادامه با بیان ارجاع پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی، توصیه کرد: شهروندان به‌هیچ‌عنوان رمز دوم خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و به‌صورت دوره‌ای رمز اول و دوم کارت‌بانکی خود را تغییر دهند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی تاکید کرد: کاربران اینترنت، هیچ‌گاه خریدهای خود در بستر اینترنت را از طریق صفحات و سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی ندارند، انجام ندهند.