  1. استانها
  2. مرکزی
۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۹

رئیس پلیس فتا استان مرکزی خبر داد؛

دستگیری هکر ۱۶ساله در عملیات پلیس فتا/ سرقت اطلاعات ۱۰۰حساب بانکی

دستگیری هکر ۱۶ساله در عملیات پلیس فتا/ سرقت اطلاعات ۱۰۰حساب بانکی

اراک- رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: نوجوان ۱۶ ساله ای که با طراحی صفحات فیشینگ و ارائه اینترنتی شارژ موبایل با قیمت پایین، اطلاعات حساب ۱۰۰ نفر را سرقت کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان آنقی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مدتی پیش به دنبال شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال از حساب بانکی‌اش موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی های اولیه کارشناسان پلیس فتا مشخص شد که این فرد در یکی از کانال های تلگرامی، ‌تبلیغی از فروش شارژ تلفن همراه با قیمتی پایین را مشاهده کرده و بدون توجه به اصول اولیه امنیت سایبری، برای پرداخت مبلغ شارژ به درگاه جعلی بانکی هدایت شده و اطلاعات حسابش به سرقت می رود و فرد کلاهبردار بعد از مدتی این مبلغ را از حسابش برداشت می کند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با آغاز تحقیقات تخصصی کارشناسی پلیس فتا، سرانجام متهم که نوجوان ۱۶ ساله اهل و ساکن یکی از استان های شمالی کشور بود، شناسایی شد و در بررسی سوابق او مشخص شد که این نوجوان دارای اسم هکری بوده و در زمینه هک و نفوذ در فضای سایبری فعالیت دارد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان از دستگیری متهم با هماهنگی مرجع قضایی خبر داد و تصریح کرد: فرد دستگیر شده با مشاهده اسناد و مدارک موجود در پرونده به برداشت غیرمجاز ۳۰۰ میلیون ریال از حساب افراد مختلف در سطح کشور اعتراف کرد و مشخص شد که او اطلاعات حساب ۱۰۰ کارت‌بانکی به همراه رمز دوم و سایر مشخصات اطلاعات حساب را جمع‌آوری‌ کرده است.

آنقی در ادامه با بیان ارجاع پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی، توصیه کرد: شهروندان به‌هیچ‌عنوان رمز دوم خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و به‌صورت دوره‌ای رمز اول و دوم کارت‌بانکی خود را تغییر دهند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی تاکید کرد: کاربران اینترنت، هیچ‌گاه خریدهای خود در بستر اینترنت را از طریق صفحات و سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی ندارند، انجام ندهند.

کد مطلب 4543611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها