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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

دبیر کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق:

خراسان رضوی در وضعیت بحرانی آمار طلاق قرار دارد

خراسان رضوی در وضعیت بحرانی آمار طلاق قرار دارد

مشهد- دبیر کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق گفت: خراسان رضوی در رده استان های با وضعیت بحرانی آمار طلاق قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید اعظم رام پناهی ظهر شنبه در برنامه مشترک شورای انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی در خصوص اجرایی شدن آموزش های حین ازدواج که در مجتمع سپید مشهد برگزار شد، اظهار کرد:متاسفانه با افزایش سن ازدواج مواجه هستیم و تمامی شاخص ها از جمله افزایش طلاق، نرخ خام طلاق، نرخ خالص طلاق همگی ما را نسبت به برگزاری دوره های مشاوره قبل و حین ازدواج تشویق کرد.

وی افزود: در گروه سنی ۲۹ تا ۳۵ سال زنان حدود ۳ و نیم درصد و مردان ۲ و ۸ دهم درصد در معرض طلاق قرار دارند البته این آمار  متاسفانه طی دوره های سرشماری که هر ۵ سال یکبار انجام می می شود همواره افزایشی بوده است.

دبیر کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق تصریح کرد: خراسان رضوی در وضعیت بحرانی آمار طلاق قرار دارد و  البته باید گفت این استان به نسبت ۱۰ استان بحرانی مانند تهران و اصفهان در بحث ازدواج وضع بهتری دارد اما در مورد طلاق مشکل این استان  بحرانی است.

رام پناهی افزود:  طبق تصمیم شورای اجتماعی کشور تصمیم  ۱۳ دستگاه درگیر موضوع طلاق و ازوداج هستند که در محور های آموزش، مشاوره، ترویج و فرهنگ سازی، حمایت های اجتماعی، قضایی و انتظامی، سلامت فنی و برنامه و بودجه در کنار سازمان های مردم نهاد اقدامات به انجام خواهد رسید.

وی گفت : سالانه حدود ۶۰۰ هزار ازدواج در کشور به ثبت می رسد  که نگه داشتن این زوج ها در زندگی مشترک به مدت ۵ سال کار آسانی نیست و در استان های مانند خراسان رضوی، تهران و اصفهان طلاق ها از سال های ابتدایی ازدواج تا ۱۵ سال پس از زندگی مشترک نیز وجود دارد.

کد مطلب 4543613

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