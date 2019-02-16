به گزارش خبرنگار مهر، ناهید اعظم رام پناهی ظهر شنبه در برنامه مشترک شورای انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی در خصوص اجرایی شدن آموزش های حین ازدواج که در مجتمع سپید مشهد برگزار شد، اظهار کرد:متاسفانه با افزایش سن ازدواج مواجه هستیم و تمامی شاخص ها از جمله افزایش طلاق، نرخ خام طلاق، نرخ خالص طلاق همگی ما را نسبت به برگزاری دوره های مشاوره قبل و حین ازدواج تشویق کرد.

وی افزود: در گروه سنی ۲۹ تا ۳۵ سال زنان حدود ۳ و نیم درصد و مردان ۲ و ۸ دهم درصد در معرض طلاق قرار دارند البته این آمار متاسفانه طی دوره های سرشماری که هر ۵ سال یکبار انجام می می شود همواره افزایشی بوده است.

دبیر کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق تصریح کرد: خراسان رضوی در وضعیت بحرانی آمار طلاق قرار دارد و البته باید گفت این استان به نسبت ۱۰ استان بحرانی مانند تهران و اصفهان در بحث ازدواج وضع بهتری دارد اما در مورد طلاق مشکل این استان بحرانی است.

رام پناهی افزود: طبق تصمیم شورای اجتماعی کشور تصمیم ۱۳ دستگاه درگیر موضوع طلاق و ازوداج هستند که در محور های آموزش، مشاوره، ترویج و فرهنگ سازی، حمایت های اجتماعی، قضایی و انتظامی، سلامت فنی و برنامه و بودجه در کنار سازمان های مردم نهاد اقدامات به انجام خواهد رسید.

وی گفت : سالانه حدود ۶۰۰ هزار ازدواج در کشور به ثبت می رسد که نگه داشتن این زوج ها در زندگی مشترک به مدت ۵ سال کار آسانی نیست و در استان های مانند خراسان رضوی، تهران و اصفهان طلاق ها از سال های ابتدایی ازدواج تا ۱۵ سال پس از زندگی مشترک نیز وجود دارد.