به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از نعیمه اسلاملو، نویسندۀ برتر حوزۀ حجاب و خانواده، در قالب طرح چهل قلم با حضور نعیمه اسلاملو، نویسنده و پژوهشگر برجستۀ کشور در حوزۀ حجاب و خانواده؛ پریسا کرمی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید مهدوی، نماینده و مسئول آستان قدس رضوی در استان گیلان؛ فاطمه رفیعی، مدیرکل امور بانوان و خانوادۀ استانداری گیلان؛ محمدحسن عاقل‌منش، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت و مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه‌ساز استان گیلان؛ یاسر تقوا، مسئول اتحادیۀ انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان؛ محسن حامدی، مدیر هماهنگی امور فرهنگی و هنری سپاه قدس گیلان؛ علی‌رضا حسنی، مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت؛ عیسی محسن‌پور حسن کیاده، فرماندۀ حوزۀ ادارات کل سپاه قدس گیلان، مسئولین ستادی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان، کتابداران استان، علاقه‌مندان به آثار نعیمه اسلاملو و اصحاب رسانه در رشت برگزار شد.

نگاه متعالی انسان به جایگاه زن، مظلوم واقع شده است

در این مراسم نعیمه اسلاملو با قدردانی از اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی گیلان در برگزاری چنین مراسمی به تشریح دغدغه‌هایش پرداخت. این نویسنده با بیان اینکه علاقۀ چندانی به رشته‌های علوم انسانی نداشت اما دغدغه‌های فرهنگی‌اش هدایت کنندۀ وی در این مسیر بود گفت: نگاه متعالی اسلام به جایگاه زن مظلوم واقع شده است چراکه اسلام زیباترین و متعالی‌ترین دیدگاه‌ها را نسبت به زن دارد اما به این امر حتی در داخل کشورمان هم چندان پرداخته نشده است.

وی تأکید کرد: انقلاب دستاوردهای بسیاری در حوزۀ زنان دارد و باید این دستاوردها برای زنان جامعۀ اسلامی بیان شود تا توطئه‌های دشمن ناکام بماند.

اسلاملو کتاب «فرشته‌ها هم عاشق می‌شوند» را پرمخاطب‌ترین و پرفروش‌ترین تألیف خود دانست و بیان کرد: این کتاب با بهره‌گیری از قالبی عاشقانه تلاش می‌کند تا جایگاه زن در اندیشۀ اسلامی و تعارض آن با اندیشۀ غربی را تبیین کند. وی با بیان اینکه زن‌ها تاریخ را می‌سازند گفت: باید ریشه‌های مبانی زندگی را زنان پاکدامن بسازند.

اسلام همیشه برای زنان ارزش قائل شده است

نویسندۀ برتر حوزۀ حجاب و خانوادۀ کشور با بیان اینکه دغدغۀ اصلی‌اش برای حضور در عرصۀ کتاب روشنگری برای بانوان بود اظهار کرد: با مشاهدۀ تلاش ضدانقلاب برای تخریب وجهۀ زن در کشور، انگیزه‌ام برای کتاب نوشتن بیشتر شد.

نعیمه اسلاملو با اشاره به اینکه همواره در جامعۀ اسلامی به زنان اهمیت داده‌شده است بیان کرد: اسلام همیشه برای زنان ارزش قائل شده است.

وی با بیان اینکه هر کتابی را برای هر قشری نمی‌نویسیم گفت: برخی از کتاب‌های ما مخصوص خانواده‌ها و متولیان فرهنگی است و برخی دیگر از کتاب‌ها مخصوص نوجوانان و جوانان است.

زن ایرانی مسلمان دستش پر است و دست زن غربی خالی است

نویسندۀ برتر حوزۀ حجاب و خانوادۀ کشور با اشاره به اینکه زندگی‌نامۀ برخی از شهدا به شکل روایت در برخی از کتاب‌هایش موجود است تصریح کرد: آثار من در شبکه‌های اجتماعی نیز موجود است و مخاطبان می‌توانند استفاده کنند .

وی با اشاره به اینکه جایگاه زن ایرانی در دنیا بسیار بالا است بیان کرد: دنیا باید بداند که اسلام هیچ محدودیتی برای زنان ندارد و غرب در حال دروغ‌پراکنی در دنیا است.

یکی از شاخصه‌های معنوی جامعه توجه به کتاب‌خوانی است

مسئول و نمایندۀ آستان قدس رضوی در استان گیلان نیز با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های معنوی جامعه توجه به کتاب‌خوانی است اظهار کرد: علما صاحبان نور هستند و در قرآن بیان‌شده که برای هر ورق از کتابی که ارزشمند است ثواب در نظر گرفته‌شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید مهدوی با اشاره به اینکه در دین ما به فواید کتاب‌خوانی خوب اشاره‌ شده بیان کرد: اگر یک مؤمن یک ورق کتاب برای خدا بنویسد در نظر خداوند ارزش والایی دارد.

وی با اشاره به اینکه برخی از کتاب‌ها می‌توانند در زندگی مردم تأثیرگذاری بالایی داشته باشند گفت: به همین دلیل است که تأکید داریم که باید از نویسندگان متعهد و ارزشی حمایت شود تا تعداد کتاب‌های تأثیرگذار در جامعه افزایش پیدا کند.

مسئول آستان قدس رضوی در استان گیلان با اشاره به اینکه دستگاه‌های مختلف با هم‌افزایی می‌توانند در حوزۀ فرهنگ کتاب‌خوانی و تحکیم بنیان‌های جامعه قدم بردارند تصریح کرد: اداره‌کل کتابخانه‌های استان گیلان و سپاه قدس گیلان همواره در زمینۀ کتاب و کتاب‌خوانی فعالیت‌های خوبی داشته‌اند و در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در جامعه و خانواده برنامه‌های متنوعی دارند.

کتاب‌خوان کردن کودکان جزو برنامه‌های ما است

مدیرکل اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی گیلان در این مراسم با بیان اینکه در گیلان آمار کتاب‌خوانی رو به رشد است گفت: قرار دادن کتاب در سبد خانواده‌ها، کتاب‌خوان کردن کودکان و مادران از برنامه‌های اصلی نهاد کتابخانه‌های عمومی در دورۀ جدید است و در این دوره هم‌افزایی بسیار خوبی در این حوزه با سازمان‌ها، نهادها و انجمن‌های مردم نهاد داشته‌ایم.

پریسا کرمی همچنین با اشاره به برگزاری کارگاه‌های مختلف آموزشی به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های این مجموعۀ فرهنگی برای کتابداران، اعضا و علاقه‌مندان در حوزه‌های مختلف تربیتی، آموزشی و علمی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در کتابخانه‌های عمومی سراسر استان از منافع ارزشمند این کارگاه‌های آموزشی بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه شیوۀ کتاب‌خوانی در کشور تغییر کرده است گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی امروز با پیش‌بینی برنامه‌های مختلف برای اقشار مختلف مردم سعی در جذاب‌سازی خواندن کتاب برای همه دارد و برای رسیدن به این هدف مهم با تغییر برخی از شیوه‌های سنتی کتاب‌خوانی خصوصاً در کتابخانه‌ها فعالیت‌های متعددی در دست اقدام دارد.

وی همچنین با اشاره به استقبال نکردن مردم از ابزارهای نوظهور برای مطالعۀ کتاب‌های الکترونیک نیز گفت: لذت خواندن کتاب کاغذی جایگاه خود را دارد و نمی توان هیچ جایگزینی برای کتاب تعریف کرد.

طرح ملی «چهل قلم» در ۳۱ استان برگزار می‌شود

پریسا کرمی در ادامه از حجاب به‌عنوان پاسداشت و بهداشت معنوی جامعه در نظام اسلامی یاد کرد و گفت: انقلاب اسلامی به زن ارزش داده و جایگاه او را در جامعه تبیین کرده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گیلان هدف از برگزاری طرح ملی «چهل قلم» را معرفی ۴۰ نویسنده از میان نویسندگان متعهد کشور دانست و افزود: اسلاملو با قلم خود سعی در الگوسازی و ایجاد راهکارهای نوین در امر کتاب‌خوانی با محوریت عفاف و حجاب کرده است.

تجلیل از سال‌ها تلاش نعیمه اسلاملو، نویسندۀ برتر حوزۀ حجاب و خانواده کشور با اهدای لوح یادبودی از سوی علی‌رضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و اهدای هدایایی از سوی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان، سپاه قدس گیلان و شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر رشت، امضای لوح یادبود این مراسم و جشن امضای آثار این نویسندۀ برجستۀ کشور با حضور دوستداران وی پایان بخش این مراسم بود.

بازدید از کتابخانۀ عمومی میرزا کوچک جنگلی

گفتنی است این نویسنده و پژوهشگر برتر کشور در حاشیۀ این مراسم ضمن پاسخگویی به سؤالات دوستداران خود، در آرامگاه میرزا کوچک جنگلی رشت حاضر شد.

نعیمه اسلاملو همچنین با همراهی پریسا کرمی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان، معاونین این اداره‌کل، علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی و اصحاب رسانه با حضور در کتابخانۀ عمومی میرزا کوچک جنگلی رشت و بازدید از بخش‌های مختلف این کتابخانه با کتابداران دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در بازدید از کتابخانۀ عمومی میرزا کوچ جنگلی رشت اقدامات انجام شده در دورۀ جدید نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را بسیار چشمگیر عنوان کرد.

اسلاملو همچنین اظهار داشت: تصورم از کتابخانه‌های عمومی امروزی صرفاً مکانی برای بده بستان کتاب بود که امروز با مشاهدۀ اقدامات ارزشمند کتابداران استان گیلان این تصورم به طور کامل تغییر کرد و از این همه تغییر در فضای این مجموعه بسیار خوشحال شدم.