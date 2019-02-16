کشف ۱۰۹ قطعه عتیقه در میامی/ ۳ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد احمد حاج پروانه ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه ماموران انتظامی میامی در جریان مشاهده یک دستگاه خودرو در حال جابه جایی اشیای عتیقه مشکوک دستور توقف آن را صادر کردند، ابراز داشت: در بازرسی اولیه از این خودرو ۱۰۹ قطعه عتیقه کشف و ضبط شد.

وی بابیان اینکه اشیای عتیقه شامل انواع کوزه و ظروف سفالی منقش به نگاره‌های اسلامی است، اضافه کرد: طبق نظر کارشناس میراث فرهنگی میامی این آثار مربوط به دوره اسلامی و دارای قدمت تاریخی ارزیابی‌شده است.

فرمانده نیروی انتظامی میامی بابیان اینکه در جریان این پرونده سه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند، ابراز داشت: با توجه به اینکه اشیای باستانی تاریخ سرزمین ما محسوب می‌شود لذا پلیس و میراث فرهنگی به حفظ آن اهتمام ویژه‌ای دارند.

حاج پروانه اضافه کرد: از مردم و شهروندان انتظار می‌رود به محض مشاهده هر گونه موارد تخلف مشکوک بلافاصله به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به برحورد طبق قانون اقدام شود.