  1. استانها
  2. ایلام
۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۶

امام‌ جمعه ایلام:

استاندارد لازمه رونق بخشیدن به اقتصاد کشور است

استاندارد لازمه رونق بخشیدن به اقتصاد کشور است

ایلام - امام‌ جمعه ایلام گفت: استاندارد لازمه رونق بخشیدن به اقتصاد کشور و سلامتی افراد جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر،  حجت الاسلام الله نور کریمی ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل استاندارد ایلام با اشاره به نقش مهم استاندارد در جامعه، گفت: بالاترین نقش استاندارد، سلامتی افراد جامعه و رونق بخشیدن به اقتصاد است.

وی با اشاره به اینکه مردم به دنبال کالای با کیفیت هستند، گفت: سازمان استاندارد باید با موازی سازی و قرار دادن کیفیت به عنوان سرلوحه کار خود و رقابت با کالاهای خارجی اعتماد را بین تولیدکنندگان و خریداران ایجاد کند.

مهناز همتی مدیرکل استاندارد ایلام نیز ضمن ارائه گزارشی کامل از عملکرد اداره کل استاندارد در ۲۲ سال اخیر اظهار داشت: تحقق یافتن مقوله مهم رونق اقتصادی و توسعه اقتصاد کشور به دور از وابستگی به اجانب مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، زمانی عملی خواهد شد که ما به مصرف کالاهای داخلی استاندارد و با کیفیت سوق پیدا کنیم و تولید کنندگان داخلی نیز کیفیت کالای تولیدی خود را ارتقاء دهند.

در پایان این دیدار نماینده ولی فقیه استان به پویش کالای استاندارد ایرانی پیوست.

کد مطلب 4543626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها