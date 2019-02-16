تحصیل ۸ هزار دانشجو از کشور افغانستان در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا شیخ عطار در دیدار با نماینده تام الاختیار وزارت معارف افغانستان گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در افغانستان همکاری‌های خوبی را با این کشور آغاز کرده و در حال انجام است که واحد کابل از نمونه‌های بارز این همکاری است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ هزار دانشجوی غیرایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل هستند، خاطرنشان کرد: حدود ۸ هزار نفر از این دانشجویان از کشور افغانستان هستند که این استقبال روز به روز بیشتر می‌شود.

سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانشجو دارد خاطرنشان کرد: این دانشگاه ۴۰۰ واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ۵ واحد بین‌المللی در خارج از ایران و حدود ۶۰ هزار دانشجوی دکتری دارد.

شیخ عطار با تاکید بر اینکه یکی از برنامه‌های سازمان سما، گسترش فعالیت‌ها در خارج از ایران است، افزود: در این زمینه مذاکرات اولیه‌ای در کشور افغانستان انجام شده و امیدواریم که یک کار ریشه‌دار در این زمینه صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی یک ساختار بزرگ غیردولتی به شمار می رود، اظهار داشت: این دانشگاه در خدمت اندیشه نظام جمهوری اسلامی ایران است.

سرپرست معاونت بین‌الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: خود را مکلف می‌دانیم در راستای سیاست‌های دولت مستقر در کشور افغانستان، وظیفه فرهنگی خود را در آن کشور انجام دهیم.

ذبیح‌الله فطرت نماینده تام‌الاختیار وزارت معارف افغانستان نیز در این جلسه گفت: دانشگاه آزاد اسلامی برای مردم افغانستان نامی آشناست و امیدواریم گام‌های بعدی در همکاری مشترک دو کشور و برای راه‌اندازی مدارس سما در کشور افغانستان موفق باشد.

وی ادامه داد: حکومت افغانستان وزارت آموزش و پرورش این کشور از هرگونه سرمایه‌گذاری که به رشد آموزش و پرورش در کشور منجر شود، به گرمی استقبال خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم همکاری‌های جدی در این حوزه با دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشیم.

فطرت با بیان اینکه افغانستان به عنوان یک کشور در حال جنگ، نیاز زیادی به آموزش و پرورش دارد، گفت: وزارت معارف افغانستان یکی از نهادهای بزرگ این کشور است و امیدوار است سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی بتواند در حوزه بخش خصوصی همکاری با این نهاد داشته باشد.