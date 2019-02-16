۱۲۷۰ نفر از زنان خانه دار ایلامی بیمه شدند

سهیلا ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرارداد بیمه یک هزار و ۲۷۰ نفر از زنان خانه دار ایلام با سازمان تامین اجتماعی ایلام منعقد شده است.

وی افزود: قرارداد زنان خانه دار نوعی بیمه است که زنان خانه دار و دختران مجرد می توانند از پوشش خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند.

وی ادامه داد: تمامی زنان خانه داری که سن آنها کمتر از ۵۰ سال و همچنین دختران مجرد در صورتی که دارای سن ۵۰ سال هستند، می توانند از این پوشش بیمه ای استفاده کنند و به تناسب مازاد سنی خود چنانچه از قبل دارای سابقه بیمه ای باشند از معافیت سنی برخوردار شوند.

ملکشاهی عنوان کرد: قرارداد بیمه زنان خانه دار در سه نوع پوشش بیمه بازنشستگی، بازنشستگی و از کارافتادگی، بازنشستگی و از کارافتادگی و فوتی، به ترتیب ۱۲ درصد و ۱۶درصد و نیز ۱۸ درصد منعقد می شود که در بیمه نوع اول ماهانه ۱۳۶ هزار تومان در نوع دوم ماهانه ۱۵۰ هزار تومان و دز نوع سوم ماهانه ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می کنند.