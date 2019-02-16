به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابریشمی راد پیش از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای شهر کاشان از اجرای کمپین مردمی پرداخت عوارض شهروندی در کاشان خبر داد و اظهار داشت: هر اتفاقی که در این شهرستان در راستای سازندگی و بالندگی رخ می دهد به لطف مردم میسر شده چرا که هیچ اعتبار ملی و استانی در این مورد به شهرداری کاشان تخصیص داده نشده است.

وی با بیان اینکه این کمپین به زودی در شهرستان کاشان اجرایی می شود، افزود: شعار این کمپین با توجه به توافق صورت گرفته «حالا نوبت ماست» انتخاب شده است و در اهمیت پرداخت عوارض می توان گفت که اداره شهر با پرداخت عوارض مردمی امکان پذیر است.

شهردار کاشان با بیان اینکه هزینه تنظیف شهری به حدی بالا است که عوارض نوسازی کفاف آن را نمی دهد، ابراز داشت: با توجه به مصوبه شورای شهر کاشان در حدود ۲۰ میلیارد تومان به تنظیف و جمع آوری زباله شهری اختصاص پیدا می کند در حالی که عوارض یک ساله نوسازی به این میزان نمی رسد.

وی با بیان اینکه مردم توقع دارند تا عوارض پرداختی آنان در محل مناسبی هزینه شود، گفت: اعضای شورای شهر در برپایی این کمپین تاکید ویژه ای دارند و امیدواریم نتایج خوبی را شاهد باشیم.