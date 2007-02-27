اختصاص 4 هزار و 350 میلیارد تومان یارانه دارو ، نان و کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس افزود: برای بازسازی بم و اجرای طرح‌های زیربنایی وکمک به احداث واحدهای مسکونی استاندارد در این شهر طی سال آینده 13 هزار میلیارد ریال اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون شورای برنامه ریزی همه استان‌ها به جز استان‌های تهران و قم موظف شدند 40 درصد اعتبارات استانی را برای اجرای تکمیل طرحهای آب شرب ، بهسازی راه و طرحهای زیربنایی اختصاص دهند.

مفتح افزود: یک هزار و 516 میلیارد و 800 میلیون ریال به اجرای برنامه های بیمه روستایی عشایر اختصاص یافت.

مخبر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: این کمیسیون پیشنهاد دولت برای یارانه آرد و نان 25 هزار و 62 میلیارد ریال را تصویب کرد.

مفتح افزود: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق سهمیه آرد روستایی که در سال 1385 ، 120 کیلوگرم بود به 150 کیلوگرم در سال 86 افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: برای بهبود کیفیت نان و کاهش ضایعات و جلوگیری از افزایش قیمت نان و رعایت اصول بهداشتی تصویب شد تمهیدات لازم برای بخش‌های غیر دولتی و خصوصی با اولویت شرکت‌هایی که از تجمع نانوانان سنتی ایجاد می شوند به منظور احداث نانوایی‌های صنعتی فراهم آید.

مخبر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادامه داد: 15 درصد ماده 10 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در هنگام بروز سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه هم در اختیار جمعیت هلال احمر قرار خواهد گرفت.

مفتح ادامه داد: 2 هزار و 127 میلیارد و 300 میلیون ریال به منظور یارانه دارو و شیرخشک در سال آینده اختصاص خواهد یافت.

به گفته وی، بر این اساس از این منبع 623 میلیارد ریال جهت ذخیره سازی داروهای استراتژیک تخصیص می یابد.

وی تصریح کرد: 5 درصد اعتبارات پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای تحقیقات پایه ای جهت ارتقای سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب روان اختصاص می یابد . 5 میلیارد ریال نیز در اختیار مرکز تحقیقاتی بیماران شیمیایی بقیه الله قرار خواهد گرفت.

مفتح افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف شد با امکانات بیمارستان‌ها و مراکز درمان وزارت بهداشت و به مساعدت وزارت رفاه و تامین اجتماعی کلیه افرادی که با تایید مراجع ذی صلاح در معرض عوامل شیمیایی جنگی بوده و به دلیل خفیف بودن یا شناسایی نشدن ضایعات تحت پوشش قرار نگرفته اند ، را تحت پوشش قرار داده و به صورت رایگان درمان کند.

وی با بیان این که سازمان خدمات بیمه درمانی کشور موظف شد تمام اعتبارات ردیف های درمان را به سهم سازمان در امور درمان بیمه شدگان اختصاص دهد، اظهار داشت: سازمان‌های بیمه گر دیگر نیز باید 80 درصد صورت حساب های ارسالی از بیمارستان‌ها را تا دو هفته بعد از ارسال پرداخت و تا سه ماه تسویه نمایند تا بدین ترتیب گردش نقدینگی در بیمارستان‌ها سریعتر صورت می گیرد.

وی افزود: کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه مبنی بر واگذاری کلیه بیمارستان‌های نیمه تمام و عملیات ساختمانی آنها تا 50 درصد صورت گرفته را به اشخاص حقیقی و حقوقی موافقت کرد ، به شرط این که تغییر کاربری در این ساختمان‌ها صورت نگیرد.

مفتح تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف شد تا کسانی را که حداقل 10 سال حق بیمه دریافت کرده‌اند و 60 سال سن دارند بر اساس قوانین بازنشستگی ، بازنشسته کند. بر این اساس کارفرمایان واحدهای صنعتی نیز با پرداخت حق بیمه می توانند در واحد خود بیمه شوند.

مخبر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تاکید کرد: دولت در لایحه بودجه 86 یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی را 8 هزار و 681 میلیارد ریال تعیین کرده بود که این کمیسیون به تصویب رسید.

مفتح از تصویب اختصاص 2 هزار و 425 میلیارد ریال برای تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص دولت در سال 86 خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت درباره خرید برگ سبز چای به نرخ تضمینی که توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود را تصویب کرد.