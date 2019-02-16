بیانیه مقام معظم رهبری، راهبرد سایپا در صنعت خودرو

به گزارش گروه بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: تدابیر مقام معظم رهبری در سرفصل توصیه‌های اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب، راه نجات اقتصاد و صنعت، امیدی تازه و منشوری نوین برای آینده کشور بوده و نقشه کلی ما در صنعت استراتژیک خودرو و گروه خودروسازی سایپا خواهد بود و برنامه‌های راهبردی ما بر اساس آن ترسیم و اجرا خواهد شد.

سیدجواد سلیمانی با اشاره به راه‌حل‌های رهبر انقلاب درخصوص توجه به ظرفیت‌های داخلی و پرهیز از وابستگی به کشورهای خارجی در عرصه تولید و اقتصاد نظیر درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن آن و مردمی کردن اقتصاد افزود: گروه خودروسازی سایپا از طریق افزایش مستمر کیفیت و افزایش عمق داخلی‌سازی محصولات و استفاده از تمام ظرفیت‌های درونی کشور تلاش می‌کند مسیر حرکت خود را بر مبنای این راه‌حل‌ها هموار کند.

وی با اشاره به اینکه گروه سایپا قصد دارد با بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی نیازهای خود در زمینه قطعات خودرویی تامین کند، تصریح کرد: برپایی نمایشگاه دائمی قطعات برخوردار از فناوری پیشرفته جهت معرفی به شرکت‌های ایرانی از جمله اقداماتی است که در سایپا به اجرا درآمده است.

سلیمانی با اشاره به عزم جدی گروه سایپا در خصوص طراحی پلت‌فرم‌های جدید و تولید و عرضه خودروهای متنوع و باکیفیت با برند ایرانی و بهره‌گیری از دانش نخبگان و جوانان کشور تاکید کرد: تاکنون گام‌های بزرگی برای دستیابی به این هدف با همکاری مجامع علمی و پژوهشی کشور و جوانان متخصص ایرانی برداشته شده و در سال آینده این موضوع یکی از هدف‌های اصلی ما خواهد بود.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا بیان کرد: تولید صادرات‌محور یک اصل اساسی در صنایع خودروسازی جهانی است و ما نیز قصد داریم محصولاتی را طراحی و تولید کنیم که از نظر کیفی توان رقابت‌پذیری مناسب داشته باشد.

سلیمانی در پایان با بیان این‌که گروه خودروسازی سایپا در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدامات بزرگی را به‌ اجرا درآورده است، افزود: فروش دارایی‌های مازاد باهدف چابک‌سازی، کاهش هزینه‌های تولید محصول، اجرای سیاست‌های نوین بهره‌وری، ارتقای مهارت کارکنان و استفاده حداکثری از توان قطعه‌سازان ایرانی از جمله مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که صورت گرفته و ادامه خواهد یافت.