کاهش آمار تصادفات با سیستم های کمک راننده پیشرفته خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام ره‌بین صنعت نصیر، سید مهرداد حسینی، مهندس برق (کنترل) و متخصص در زمینه سیستم‌های کمک راننده پیشرفته خودرو در گفت‌وگویی به سوالات زیر پاسخ دادند.

* تجربه حرفه‌ای شما در زمینه طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کمک راننده پیشرفته (ADAS) خودرو از کجا شروع شد؟

فعالیت اینجانب اولین بار در سال ۲۰۱۴ به صورت تحقیق و توسعه در یک پروژه مشترک بین دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد و شرکت خودروسازی ولوو در زمینه سیستم‌های کمک‌راننده پیشرفته خودرو و خودروهای خودران آغاز شد. این تحقیقات شامل شناسایی رفتار راننده و طراحی سیستم هشدار برخورد به جلو و همچنین انحراف از مسیر بود که با در نظر گرفتن شرایط واقعی حاکم بر خودرو و محیط و همچنین خصوصیات رفتاری راننده انجام پذیرفت. این سیستم علاوه بر داشتن دقت و کارایی بالا، قابلیت تطبیق خود با رفتار راننده و تنظیم زمان هشدار بر اساس ویژگی‌های رفتاری راننده را نیز دارا می‌باشد.

پیگیری این ایده در داخل کشور از چه زمانی آغاز شد؟

پس از بازگشت به ایران در سال ۲۰۱۶ با تشکیل تیم فنی و بررسی اولیه میدانی راجع به تکنولوژی سیستم‌های کمک‌راننده خودرو در داخل، آغاز به کار نموده و در ادامه به امکان‌سنجی جهت پیاده‌سازی و الویت بندی آن‌ها بر اساس نیاز و ظرفیت‌های کشور ، امکانات جاده‌ای و اجرایی شدن آن‌ها در خودروهای موجود و یا در حال ساخت پرداخته شد. به دنبال آن طراحی الگوریتم‌های ایمنی، اجرا و پیاده‌سازی آن‌ها موردتوجه قرار گرفت و سامانه‌ای با عنوان"دستگاه کمک‌راننده ایمن" و با نام تجاری i-drive طراحی و نمونه اولیه آن ساخته‌شده است.

علاوه بر آن از آنجائیکه شرکت‌ها و مراکز تحقیق و توسعه که در زمینه ADAS فعالیت می‌کنند نیاز به فضایی ویژه برای تست و توسعه محصول خود دارند (که اصطلاحاً میدان تست گفته می‌شود)، پروژه‌ای با موضوع طراحی مفهومی و امکان‌سنجی ساخت یک میدان تست در داخل کشور مورد توجه قرار گرفت و توسط اینجانب و همکاران آغاز شده است.

مهم‌ترین وظیفه و عملکرد دستگاه کمک‌راننده ایمن چیست؟

برای این دستگاه وظایف مختلفی در نظر گرفته‌شده که شامل تشخیص رفتارهای پرخطر هنگام رانندگی، هشدار و ثبت رفتارهای ریسک‌پذیر و درنهایت ارسال داده‌های ثبت‌شده به راننده است.

در طراحی و ساخت این سامانه از سوی چه مراکز علمی پشتیبانی و حمایت‌شده است؟

شروع طرح با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان تحت عنوان تسهیلات حمایت از فعالیت‌های فناورانه ایرانیان مقیم خارج و با همکاری معاونت بین‌الملل دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی صورت گرفته است. در این زمینه تاکنون چندین مقاله در کنفرانس‌های معتبر خارجی توسط این‌جانب و همکاران به چاپ رسیده است.

در مورد دستگاه i-drive بیشتر توضیح می‌دهید.

این دستگاه از دولایه نرم‌افزار و سخت‌افزار تشکیل‌شده است که وظیفه اصلی آن کمک دادن به راننده و هشدار به‌موقع در شرایط پرخطر برای جلوگیری از تصادفات است. این دستگاه با استفاده از یک حس‌گر دوربین که بر روی شیشه جلویی ماشین نصب می‌گردد، قادر به درک خطر و اعلام هشدار سریع به راننده است. پردازنده مرکزی تصاویر اخذشده از دوربین را با سرعت‌بالا تحلیل کرده و چنانچه وضعیت مخاطره‌آمیزی اعم از امکان برخورد به خودروی جلویی، انحراف از خطوط و یا عبور از سرعت مجاز شناسایی شود اقدام به ارسال هشدارهای صوتی و تصویری می‌کند.

در خصوص شرکت ره بین صنعت نصیر توضیح دهید؟

این شرکت در سال ۱۳۹۶ به مدیریت این‌جانب و با همکاری دو نفر از اعضای محترم هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی تأسیس شد و حوزه اصلی فعالیت آن طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کمک‌راننده پیشرفته خودرو است که تاکنون در نمایشگاه‌هایی ازجمله نمایشگاه اینوتکس (۲۰۱۷) (حاوی رتبه برتر استارت‌آپ‌های ایرانیان خارج از کشور)، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار، خودرو و صنایع وابسته و نمایشگاه خودرو تهران معرفی‌شده است.

چه بازار هدفی را برای محصول خود متصور هستید؟

مهم‌ترین بازارهای هدف ما صنایع خودروسازی و شرکت‌های وابسته، شرکت‌های تاکسیرانی، اتوبوسرانی، حمل‌ونقل، بیمه و سایر شرکت‌های خصوصی مرتبط می‌باشد که با برخی از آن‌ها وارد مذاکره شده‌ایم.

به‌عنوان آخرین سوال، اهمیت سیستم‌های ایمنی فعال خودرو و خودروهای خودران چیست؟

ازجمله داغ‌ترین موضوعات محافل علمی، دانشگاهی و صنعتی مسئله افزایش ایمنی خودرو، بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش ترافیک است. متأسفانه کشور ما در لیست بالای تصادفات و کشته‌شدگان سوانح رانندگی قرار دارد، به‌گونه‌ای که طبق آمار اعلام‌شده از ابتدای سال تاکنون ۷ هزار نفر در حوادث رانندگی جان باخته‌اند و طبق آمار بیمه مرکزی روزانه ۴۳ نفر در حوادث رانندگی جان می‌دهند و ۹۰۰ نفر نیز مجروح می‌شوند.

ازاین‌رو تلاش تمام دستگاه‌ها را می‌طلبد تا این آمار کاهش یابد و بنده نیز به همراه تیم تحقیقاتی خود وظیفه می‌دانم که پیشرفت تکنولوژی و ارتقا دانش فنی کمک کنم تا بتوانم سهم کوچکی در کاهش این آمار ناگوار داشته باشم. در پایان نیز از تمامی ارگان‌ها و نهادهای ذیصلاح خواهشمندم حمایت خود را از این مجموعه که با کمک متخصصان داخلی و تکیه بر دانش فنی بومی در حال فعالیت است، دریغ نفرمایند و در صورت نیاز به اطلاعات جامع‌تر از طریق سایت www.rahbin-nasir.ir با ما مکاتبه نمایند.