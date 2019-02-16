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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۹

پایان داعش در شرق فرات بر اساس معامله پنهان/ تکفیری ها تسلیم شدند

پایان داعش در شرق فرات بر اساس معامله پنهان/ تکفیری ها تسلیم شدند

گروه موسوم به به دیده بان حقوق بشر سوریه از پایان داعش در منطقه شرق فرات در سوریه با تسلیم شدن آخرین گروه از داعشی‌ها بر اساس معامله صورت گرفته، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، گروه موسوم به دیده بان حقوق بشر سوریه از پایان داعش در مناطق شرق فرات با تسلیم شدن آخرین گروه داعشی ها در معامله ای که جزییات آن منتشر نشده است، خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ پایان داعش پس از تسلیم ۲۰۰ نفر از داعشی ها در چارچوب معامله ای که جزییات آن اعلام نشده، رخ داده است.

گروه موسوم به دیده بان حقوق بشر سوریه گزارش داد: معامله مذکور به تسلیم ۴۴۰ داعشی در دو مرحله یعنی مرحله اول ۲۴۰ و در مرحله دوم ۲۰۰ داعشی، منجر شده است.

این در حالی است که مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا از غلبه بر داعش در عراق و سوریه خبر داد و گفت: ما بقایای داعش را در هرجا که باشند تحت تعقیب قرار خواهیم داد. داعش در عراق و سوریه نابود شد.

کد مطلب 4543667

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    نظرات

    • IR ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      قطعا به مدد کشورهای دیگر انجام شد که نام نبردید

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