اجرای برنامه عملیاتی موثر برای جلوگیری از کشت مواد مخدر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ها به صلاحدید قانون گذار تشکیل شده و برخی دستگاه های اجرایی را عضو این شورا اعلام کرده اند و بیان شده که مدیران دستگاه ها بایستی در این شورا حضور داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: در همین راستا زمانی که مدیران کل دستگاه های عضو این شورا در استان حضور دارند باید حتما شخصا در جلسات این شورا شرکت کنند و این خواسته قانون است بنابراین باید رعایت شود.

اکرمی بیان کرد: جمهوری اسلامی صادق ترین کشور در امر مبارزه با مواد مخدر است و در این راه هزینه های بسیار صرف و شهید تقدیم کرده است. کارهای بزرگی در این حوزه در کشور در حال انجام است، اما هجمه ها نیز در حوزه مواد مخدر بسیار است و در همسایگی افغانستان شاهد ورود ۱۱ هزار تنی سالانه مواد مخدر به کشور هستیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: چنانچه در این رابطه میان دستگاه های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تعامل و هم افزایی وجود داشته باشد، می توان تکه ها و اجزای این پازل را تکمیل کرد و کار ما در این بخش اثرگذار خواهد بود، در غیر این صورت نمی توان عملکرد اثربخشی داشت.

وی تصریح کرد: در بخش های مختلف بایستی به بخشداران، دهیاران و... در مورد مقابله با مواد مخدر آموزش و آگاهی داده شود. در حوزه جهاد کشاورزی نیز بایستی یک برنامه عملیاتی در استان برای جلوگیری از کشت مواد مخدر تدوین شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: در عرصه پیشگیری از بروز اعتیاد و گرایش به مواد مخدر ما نیازمند آموزش و آگاهی بخشی جدی هستیم و این مساله باید در سنین دانش آموزی به طور اصولی و اثرگذار انجام پذیرد و برای هر رده سنی متناسب با شرایط آن سن باشد تا اثربخش شود.

اکرمی اضافه کرد: توزیع کنندگان مواد مخدر به طور مداوم در توزیع افیون شیوه های خود را عوض می کنند، بنابراین ما نیز باید در آگاهی بخشی به جامعه شیوه های خود را تغییر داده و از روش هایی بهره بگیریم که متناسب با شرایط، بیشترین بازدهی را داشته باشند.