هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می شود/ نگرش مسئولان ورزش به تحقیقات علمی باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکترشیخ با بیان اینکه هدف عمده این مرکز علمی کردن ورزش و رساندن تحقیقات علمی به مرحله تولیدات ورزشی است، گفت: بحث علمی کردن ورزش در حال حاضر یک شعار است و فاصله ما از شعار تا عمل بسیار زیاد است. ما باید به وضعیتی برسیم که بتوانیم اعتماد متقابل را بین چهار سطح مربیان، ورزشکاران، مدیران و مردم برای دریافت اطلاعات علمی ورزشی ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه نگرش مسئولان ورزشی به تحقیقات علمی باید تغییرکند، افزود: باید به نحوی برنامه ریزی کرد که نگرشی در جامعه ورزشی ایجاد گردد که دستندرکاران ما بدون انجام تحقیقات علمی هیچ تصمیمی نگیرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: یکی از برنامه هایی که ما برای نزیک شدن مردم و جامعه به مقوله تحقیقات علمی انجام دادیم بحث ساخت فیلم های تلویزیونی و امضا تفاهم نامه با فدراسیون های ورزشی است ، به طوریکه هم اکنون دو فیلم 20 دقیقه ای در خصوص خشونت در فوتبال و استعداد یابی با تکیه بر تحقیقات علمی اساتید ساخته و بزودی در رسانه ملی پخش می شود. پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم مذاکراتی را برای انعقاد تفاهم نامه علمی با فدراسیون هایی چون والیبال، دوچرخه سواری و اسکیت ودیگر مراکز ورزشی انجام داده است.

رئیس پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم با اظهار اینکه برای ورزش به اندازه کافی پول داریم اما مشکل ما استفاده از فناوری علمی است ، تصریح کرد: اگر وظیفه ای داریم این است که باید ورزش را به سمت توسعه ورزش همگانی سوق دهیم که درغیر اینصورت باید به فکر توسعه بیمارستانها و مراکز بهداشتی باشیم.

دکتر هنری معاون پژوهشی این مرکز نیز در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه ما معتقد هستیم برای رشد علمی در ورزش باید زنجیره ورزش را کامل دید گفت: عدم استفاده از کارهای تحقیقاتی یکی از مشکلات بدنه اجرایی ورزش کشور است. باید در بحث اعتماد سازی به مدیران نسبت به تحقیقات علمی تلاش کرد و در این خصوص خودمان وارد عمل شده ایم و در این مورد هزینه خواهیم کرد. در کنار این باید به تمامی فعالیتهای مراکز ورزشی همچون فدراسیون های مختلف، ادارات و سازمانها توجه کرد و تمامی آنها را در این زنجیره ببینیم.

دکترمحمود شیخ رئیس پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم در پایان این نشست به برگزاری هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور در دانشگاه تبریز اشاره کرد و گفت: این همایش از تاریخ 15 لغایت 17 اسفندماه با حضور اساتید علمی کشوربرگزار می شود که طی آن 90 مقاله جهت سخنرانی و 160 پوستر از بین 600 مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش انتخاب شده و به علاقه مندان ارائه می شود. این مقالات در موضوعات فیزیولوژی، بیومکانیک، رفتارحرکتی، مدیریت و فناوری ورزشی ارائه شده است.