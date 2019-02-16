به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری که در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد با اشاره به اینکه یکی از تحولات مهم در ایران، ابلاغ بیانیه مقام معظم رهبری درباره گام دوم انقلاب است، اظهارکرد: این بیانیه افق‌های روبه روی کشور و همچنین ایجاد تمدن نوین اسلامی را برایمان ترسیم کرد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهوری نیز بعد از پیام رهبری دستورالعمل اجرایی این بیانیه را صادر کردند، افزود: پیام رئیس جمهور نیز مفهوم دقیق تمدن نوین اسلامی را تبیین می کند.

تحقق عدالت اجتماعی مهم‌ترین مولفه پیام مقام معظم رهبری

ابتکار با اشاره به برخی ابعاد پیام مقام معظم رهبری، گفت: یکی از مهم‌ترین ابعاد این پیام مولفه‌های کلیدی انقلاب اسلامی ایران یعنی تحقق عدالت که از آرمان‌های دینی و اسلامی ما بوده، است چیزی که نبود آن قبل زا انقلاب زمینه ساز قیام مردم ایران شد.

وی با بیان اینکه وجود عدالت سیاسی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است، بیان کرد: این بدان معنی است که ملت ایران با هر سلیقه و اعتقادی می توانند در شکل‌گیری این کشور نقش و انتخابات حضور داشته باشند.

ایجاد عدالت جنسیتی مهم‌ترین بعد تحقق عدالت اجتماعی است ابتکار در ادامه یکی از ابعاد مهم عدالت در قوانین بالادستی اعم از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های دولت را وجود عدالت جنسیتی دانست و تصریح‌کرد: با توجه به اینکه ملاک در نزد خداوند جنیست، نژاد، طبقه و قومیت نبوده بلکه تقوا است در جامعه اسلامی ایران نیز باید بر همین اساس گام برداشت.

وی با اشاره به اینکه عده‌ای در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی حضور زن در جامعه اعتقادی نداشتند، گفت: امام خمینی (ره) به زن نگاه ویژه ‌ای داشت و خواهان حضور زنان در تمامی عرصه‌های اجتماعی دوشادوش مردان بود چیزی که رهبری معظم نیز بر آن تاکید دارد.

۳ درصد دختران کشور بازمانده از تحصیل هستند

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در ادامه با اشاره به وجود کودکان بازمانده از تحصیل در بسیاری از نقاط کشور، تصریح‌کرد: در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ۳۸ دختران ما بازمانده از تحصیل بودند که در حال حاضر این آمار به ۳ درصد رسیده در تلاش هستیم که این آمار را به صفر برسانیم.

ابتکار با اشاره به مسایل پیش آمده در زمینه حضور زنان در ورزشگاه‌ها، ادامه داد: ما نیز به رعایت شئونات اسلامی معتقد هستیم اما نباید به بهانه این موضوع دختران و بانوان از حوزه ورزشی محروم شوند. دختران باید بتوانند همانند پسران به فضاهای ورزشی دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه به رغم تمامی تلاش‌ها برای ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی برای دختران هنوز شاهد برخی عقب ماندگی‌ها در این حوزه هستیم، افزود: ۴۱ درصد کارکنان دولت را بانوان تشکیل می دهند به همان نسبت نیز تحصیلات در حوزه بانوان تغییر کرده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور به رویکرد دولت در راستای حضور زنان، جوانان، اقوام و قومیت‌ها در اموز مختلف مدیریتی که از وعده‌های انتخاباتی ریاست جمهوری بوده نیز اشاره کرد و افزود: در جلسه هیئت دولت تصویب شد تا پایان فعالیت این دولت ۳۰ درصد پست‌های دولتی به زنان تعلق داشته باشد.

اجرای مرحله نخست طرح گفتگوی ملی خانواده

وی با اشاره به اجرای مرحله نخست طرح گفتگوی ملی خانواده ازسال گذشته در کشور، گفت: یکی از آسیب‌های امروز در خانواده‌ها وجود اختلال ارتباطی، بروز سوء تفاهم و عدم درک متقابل از یکدیگر اس لذت نیازمند افزایش مهارت‌های ارتباطی در خانواده‌ هستیک این موضوع در استان گیلان با توجه به آسیب‌های بالا در حوزه طلاق باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

ابتکار خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه در سطح مدارس، دانشگاه و مراکز آموزش عالی و خانواده شد، ادامه داد: سطح تحمل و تاب‌آوری افراد باید ارتقا یابد. گفتگوی بین نسلی راهبردی است که بسیاری از کشورها به آن توجه کرده‌اند لذا نباید نسل جوان را رها کنیم.

وی همچنین به اجرای طرح آموزش مدیریت کسب و کار اشاره و بیان‌کرد: دولت و شهرداری باید در کنار هم از اجرای این طرح ها حمایت کنند. باید از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد استفاده شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در ادامه به انجام اقدامات مناسب در حوزه زنان و خانواده و محیط زیست در استان گیلان اشاره و تصریح‌کرد: باید با توجه به پتانسیل‌های موجود از ظرفیت آنها در سیاست گذاری ها استفاده شود.