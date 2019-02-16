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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۵۰

۱۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در مهاباد کشف شد

۱۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در مهاباد کشف شد

ارومیه - فرمانده انتظامی مهاباد گفت: ماموران پلیس آگاهی مهاباد موفق به کشف یک هزار لیتر سوخت قاچاق و دستگیری عامل آن شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا ظهیریان در این خصوص اظهارداشت: برای مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران آگاهی در کنترل و گشت زنی در محور مهاباد - سردشت به یک دستگاه وانت سایپا مشکوک شده و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

وی ادامه داد: در بازرسی‌هایی که از این خودرو انجام شد، یکهزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط و راننده آن پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد.

ظهیریان بیان کرد: این محموله توقیف و به دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتقل شد و پرونده این متهم نیز در تعزیرات در دست بررسی است.

سالانه افزون بر دهها میلیارد ریال انواع کالای قاچاق، در مبادی ورودی و خروجی این شهرستان کشف و ضبط می شود.

کد مطلب 4543700

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