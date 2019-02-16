۱۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در مهاباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا ظهیریان در این خصوص اظهارداشت: برای مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران آگاهی در کنترل و گشت زنی در محور مهاباد - سردشت به یک دستگاه وانت سایپا مشکوک شده و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

وی ادامه داد: در بازرسی‌هایی که از این خودرو انجام شد، یکهزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط و راننده آن پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد.

ظهیریان بیان کرد: این محموله توقیف و به دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتقل شد و پرونده این متهم نیز در تعزیرات در دست بررسی است.

سالانه افزون بر دهها میلیارد ریال انواع کالای قاچاق، در مبادی ورودی و خروجی این شهرستان کشف و ضبط می شود.