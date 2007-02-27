مصلی تهران مناسب برگزاری نمایشگاه نیست

امیر حسین زادگان مدیر نشر ققنوس با بیان این مطلب افزود : وقتی نوزده تشکل نشر کشور طی نامه ای اعلام کردند که بهترین گزینه برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران محل فعلی نمایشگاه های بین المللی است و همانطور که سال گذشته اعلام کرده بودند که محل مصلی تهران برای برگزاری نمایشگاه مناسب نیست ، مشخص نیست چرا دوباره این بحث تکراری را پیش می کشند و اعلام می شود که نمایشگاه کتاب در مصلی برگزار می شود .

این ناشر خاطرنشان کرد : جالب این است که به عنوان یک بحث انحرافی مطرح می کنند هرکس که در فروش کتاب 10 درصد تخفیف بیشتر به مخاطب ارائه دهد تا 30 درصد از کرایه غرفه تخفیف دریافت می کند . این موضوع برای به فراموشی سپردن اصل موضوع است .

وی تصریح کرد : نفس برگزاری نمایشگاه به گونه ای است که ضرر زیادی را متوجه کتابفروشان تهرانی می کند و با این تصمیم و مطرح کردن بحث تخفیف های بالا در نمایشگاه کتاب می خواهند خسارت زیادی را به بخش خصوصی وارد کنند . وقتی ناشری کتاب را با 40 درصد تخفیف می فروشد بازار کتاب از بین می رود و به ناشران دیگری که در این بازار فعالیت می کنند خسارت های جبران ناپذیری وارد می شود . در این وضعیت اکثر کتابفروشان متضرر می شوند .

امیر حسین زادگان اضافه کرد : با این تصمیم وزارت ارشاد وضعیت به مراتب بدتر از گذشته هم خواهد شد. مسئله این است که ناشران باید متوجه باشند که تن به این تخفیف ندهند . وقتی برخی ناشران برای رسیدن به سود موقتی اقدام به فروش کتاب با تخفیف زیاد می کند اول بر بازار تاثیر منفی می گذارند و از این گذشته خودشان را دچار مشکل می کنند . ناشران باید بدانند که نباید به خاطر رسیدن به سرمایه تصمیم نسنجیده می گیرند .

وی یادآور شد : دولت با این تصمیم دارد ناشران را وارد نوعی از مناسبات می کند که به نوعی قیمت های کاذب برای کتاب ها تعیین کنند تا بعد کتاب را با تخفیف های بیشتر به فروش برسانند و در حقیقت این مسئله هیچ تاثیری در کاهش قیمت کتاب ندارد . اگر قرار باشد تخفیف نمایشگاه کتاب الزامی باشد من به هیچ وجه شرکت نمی کنم و اگر تخفیف های 40 درصد اختیاری باشد خیلی لطمه می زند . در نهایت اگر 10 ناشر مطرح یا اتحادیه ناشران اعلام کنند که در نمایشگاه شرکت نمی کنند من هم شرکت نخواهم کرد .