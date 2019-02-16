کاشی ماندگار بر درب منزل خنیاگر موسیقی نواحی نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران و جمعی از مسئولان شرق مازندران و فرمانداران شهرستان های بهشهر، نکا و گلوگاه، کاشی ماندگار استاد محمدرضا اسحاقی از اساتید بنام موسیقی کشور ظهر شنبه بر سر درب منزل این استاد نصب شد.

سیف الله فرزانه مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، فرمانداران و رووسای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان های بهشهر، نکا و گلوگاه و جمعی از هنرمندان برجسته شرق مازندران کاشی ماندگار استاد محمدرضا اسحاقی گرجی نصب شد.

استاد محمدرضا اسحاقی گرجی از اساتید برجسته موسیقی و نوازنده و خواننده بومی مازندران است که به عنوان شاخص هنری استان مازندران در موسیقی شناخته شده و بارها مورد تقدیر مدیران کل و وزرای فرهنگ و ارشاد قرار گرفته است.

با تشخیص مسئولان کشوری و استانی، کاشی ماندگاری بر سر درب منزل استاد محمدرضا اسحاقی گرجی استاد موسیقی، نوازنده و خواننده بومی شرق مازندران در روستای گرجی محله بهشهر نصب شده است.