  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

کاشی ماندگار بر درب منزل خنیاگر موسیقی نواحی نصب شد

کاشی ماندگار بر درب منزل خنیاگر موسیقی نواحی نصب شد

بهشهر - کاشی ماندگار استاد محمدرضا اسحاقی، خنیاگر موسیقی نواحی مازندران با حضور مسئولان بر سردرب منزل وی نصب شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  با حضور مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران و جمعی از مسئولان شرق مازندران و فرمانداران شهرستان های بهشهر، نکا و گلوگاه، کاشی ماندگار استاد محمدرضا اسحاقی از اساتید بنام موسیقی کشور ظهر شنبه بر سر درب منزل این استاد نصب شد.

سیف الله فرزانه مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، فرمانداران و رووسای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان های بهشهر، نکا و گلوگاه و جمعی از هنرمندان برجسته شرق مازندران کاشی ماندگار استاد محمدرضا اسحاقی گرجی نصب شد.

استاد محمدرضا اسحاقی گرجی از اساتید برجسته موسیقی و نوازنده و خواننده بومی مازندران است که به عنوان شاخص هنری استان مازندران در موسیقی شناخته شده و بارها مورد تقدیر مدیران کل و وزرای فرهنگ و ارشاد قرار گرفته است.

با تشخیص مسئولان کشوری و استانی، کاشی ماندگاری بر سر درب منزل استاد محمدرضا اسحاقی گرجی استاد موسیقی، نوازنده و خواننده بومی شرق مازندران در روستای گرجی محله بهشهر نصب شده است.

کد مطلب 4543719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها