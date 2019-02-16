دولت سازوکاری برای کاهش صرفه جویی در بودجه پیش بینی نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی محمود صادقی نماینده تهران در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور و تنگناهای ظالمانه و احتمال تشدید تنگناهای اقتصادی انتظار می رفت لایحه بودجه سال ۹۸ فراتر از اسناد حسابداری از سوی دولت تدوین شده و به مجلس ارسال شود.

وی افزود: ضروری بود دولت از طریق سیاست های پولی، بانکی و ارزی برای اصلاح ساختار نظام بودجه اقدام می کرد و کاهش درآمدهای نفتی را به فرصتی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت تبدیل می کرد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه امسال وابستگی بودجه به نفت افزایش یافته در حالی که درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است، گفت: طبق اعلام مرکز پژوهش ها، بودجه سال ۹۸ صدهزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

صادقی ادامه داد: اگر دولت قصد داشت که به خاطر برخی موضوعات، درآمدهای نفتی را در بودجه کاهش ندهد باید از طریق افزایش سهم صندوق توسعه ملی و یا کم برآوردی درآمدهای نفتی، درآمدهای حاصل از فروش نفت را در بودجه به رقم واقعی نزدیک تر می کرد.

وی، لایحه بودجه سال ۹۸ را بسیار غیرشفاف خواند و گفت: عدم شفافیت در ارقام اصلی بودجه وجود دارد. پیامد بیش برآوردی ها در درآمدهای حاصل از فروش نفت موجب ایجاد هزینه های غیرقابل تحقق خواهد شد.

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: دولت اعلام کرده تلاش دارد از طریق تخصیص ها، درآمدهای بودجه را هدایت کند، این امر شان تقنینی مجلس را زیر سوال می برد و این شیوه بودجه ریزی آفت های فراوانی دارد.

صادقی در تشریح این آفتها، گفت: بیش برآوردی درآمدها موجب می شود مسئولین دستگاه های اجرایی در برنامه ریزی تخصیص ها به اشتباه بیفتند و برای کاهش هزینه های خود اقدامی نکنند.

وی همچنین از عدم اقدامات اصلاحی برای حذف معافیت های مالیاتی غیر ضرور در بودجه ۹۸ انتقاد کرد و گفت: حذف موازی کاری دستگاه های اجرایی می تواند موجب کاهش هزینه ها شود اما دولت در این زمینه نیز اقدامی انجام نداده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهارداشت: منابع شرکت های دولتی در خزانه متمرکز نشده است و علاوه بر این بررسی جداول مربوط به منابع و مصارف یارانه ها نشان می دهد دولت درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به منبع اصلی پرداخت یارانه های نقدی تبدیل کرده است.

صادقی افزود: برخلاف اساسنامه صندوق، منابع آن در مواردی که مربوط به صندوق نیست اختصاص یافته است.

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه دولت سازوکاری برای کاهش هزینه ها و صرفه جویی در بودجه پیش بینی نکرده است، گفت: متاسفانه بودجه سال ۹۸ اتکای زیادی به انتشار اوراق دارد که به نوعی ساختن بدهی است.