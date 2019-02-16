محورهای کندوان و هراز برفی و لغزنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی اظهار داشت: با توجه به ورود سامانه بارشی سرد از شب گذشته به استان مازندران در حال حاضر شاهد بارش برف در ارتفاعات محورهای هراز و کندوان هستیم.

وی با اشاره به اینکه در ارتفاعات محور سوادکوه و در دیگر محورهای مواصلاتی شاهد بارش باران هستیم، افزود: سطح جاده ها لغزنده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران با هشدار به رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد: ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در صورت تردد در محورهای کوهستانی خودروی خود را به تجهیزات و لازم زمستانی به ویژه زنجیر چرخ مجهز کنند.