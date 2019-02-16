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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۲۱

رئیس پلیس راه مازندران:

محورهای کندوان و هراز برفی و لغزنده است

محورهای کندوان و هراز برفی و لغزنده است

ساری - رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از بارش برف در ارتفاعات محور هراز و کندوان و بارش باران در کلیه محورها خبر داد و گفت: سطح جاده ها لغزنده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی اظهار داشت: با توجه به ورود سامانه بارشی سرد از شب گذشته به استان مازندران در حال حاضر شاهد بارش برف در ارتفاعات محورهای هراز و کندوان هستیم.

وی با اشاره به اینکه در ارتفاعات محور سوادکوه و در دیگر محورهای مواصلاتی شاهد بارش باران هستیم، افزود: سطح جاده ها لغزنده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران با هشدار به رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد: ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در صورت تردد در محورهای کوهستانی خودروی خود را به تجهیزات و لازم زمستانی به ویژه زنجیر چرخ مجهز کنند.

کد مطلب 4543742

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