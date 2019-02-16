اطلاعات غلط به مردم ندهیم/کشتی های صنعتی در اجاره ایرانی ها است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر شنبه در نشست خبری بیان داشت: موضوع کشتی هایی که به غلط مطرح می کنند چینی است و بعضی هم از نمد می خواهند کلاه برای خودشان بدوزند. اطلاعات غلط به مردم می دهند. خواهش می کننم عین جملات بنده را منعکس کنید.

همتی خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ کشتی صنعتی که عموما خارجی اما در اجاره ایرانی ها و برخی هم در اجاره بومیان شهرستان جاسک هستند در هرمزگان فعالیت می کنند. این کشتی ها در ۱۲ مایل از ساحل به بعد اقدام به صید آبزیان می کنند. این کشتی ها در فاصله ای از سواحل صیادی می کنند که امکان حضور لنج ها و قایق ها برای صیادی نیست.

وی عنوان کرد: بله برخی از این کشتی های صنعتی تخلفاتی دارند که امسال در وزارت کشور ، با حضور وزارت جهاد کشاورزی و شیلات چندین جلسه داشتیم. ضوابطی تعریف کردیم که طبق این ضوابط صید انجام شود و اگر رعایت نشد کشتی متخلف است و توقیف خواهد شد و پروانه صید باطل می شود. برای این امر روی هر کشتی صنعتی یک ناظر از سوی شیلات مستقر شد. همچنین بر روی کشتی ها جی پی اس نصب شد تا محل دقیق صید کشتی ها مشخص شود.

استاندار هرمزگان اظهارداشت: کشتی های صنعتی برای صید فانونس ماهیان در فاصله بیش از ۱۲ مایل از ساحل مجوز دارند. چون صید فانوس ماهیان به تنهایی توجیه اقتصادی ندارد ترکیبی از ماهیان هم مجاز به صید هستند. اگر زیر ۱۲ مایل صید کردند تخلف است.

همتی تاکید کرد: در جلسه شورای تامین موضوع مطرح شد و از نیروی دریایی سپاه و ارتش و دریابانی خواستیم اگر زیر ۱۲ مایل کشتی های صنعتی صید کردند تخلف است و باید متوقف شوند و برخورد قانونی شود. اما بعد از ۱۲ مایل به بعد که مجوز قانونی دارند هیچ کس اجازه توقف کشتی های صیادی را ندارد.

وی ادامه داد: باید بررسی کنیم این نوع تولید واقعا از نظر اقتصادی زیان دارد یا نه. از طریق شیلات در حال بررسی زیان و سود این موضوع هستیم که آیا این نوع صید را در سالهای بعد ادامه بدهد یا خیر.

استاندار هرمزگان افزود: حدود ۴۰ مجوز کشتی صنعتی جدید برای استان گرفته ایم و از رئیس شیلات استان خواسته ایم در بین صیادان جاسک و سایر نقاط توزیع شود. از بوشهر ۲۰ کشتی صنعتی به جزیره قشم و نزدیک به آبهای بین المللی برای صیادی می آیند و هیچ هرمزگانی هم در این کشتی ها فعالیت نمی کند. قانونا منعی برای کسی نیست.

وی تصریح کرد: امسال ۵ درخواست کننده صید صنعتی بومی در استان داشتیم که مجوزها تمامی آنها صادر شد. ۵ نفر دیگر هم پیگیر دریافت مجوز هستند و سعی خواهیم کرد به اعطای مجوز به بومیان منطقه، از صیادی کشتی های صنعتی غیربومی جلوگیری کنیم علیرغم اینکه منع قانونی نداریم.

همتی ابرازداشت: ۴۱۷ مورد مجوز جدید لنج و قایق صیادی گرفته ایم در اختیار شیلات هرمزگان است که ۱۵۰ مجوز سهیمه مردم جزیره هرمز است و برای لنج ها هم از جاسک تا پارسیان به تناسب نیاز این مجوزها داده خواهد شد.

وی اعلام کرد: حدود ۵ هزار قایق غیرمجاز و ۶۰۰ لنج غیرمجاز در استان وجود دارد که در دریا در حال صیادی هستند. بدنبال این هستم تا سازمان شیلات را مجاب به صدور مجوز هستم تا این قایق ها و لنج ها را از غیرمجاز خارج کنم.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه چرا این فعالیت ها را نمی ببینند، خاطرنشان کرد: این کشتی های صیادی که به غلط آنها را چینی عنوان می کنند. بله زمانیکه به تجهیزات نیاز داریم از کشورهای دیگر می آوریم. کشتی صنعتی هم نیاز داریم. روشی که به زیستگاه آبزیان آسیب بزند را ممنوع کرده ایم و در شرایط صید قید شده است.

وی تاکید کرد: قاطعانه از فرماندار و شیلات خواسته ایم که کشتی های صنعتی تا مادامی که این سیاست تغییر نکرده است تنها در محدوده قانونی اجازه صید و فعالیت دارند. روی هر کشتی ضابطه گذاشته ایم که سالانه ۲۰ درصد از نیروها به مرور زمان بومی هرمزگان شوند. به بنده گزارش داده اند که کسی حاضر نیست بر روی این کشتی ها کار کند. خیلی از این کشتی های صنعتی از استانهای دیگر مانند بوشهر نیرو آورده اند. بعضی ها به دنبال تبلیغات هستند.

همتی ضمن تشکر از سپاه پاسداران ادامه داد: طی نامه ای از سوی وزیر جهادکشاورزی از نیروی دریایی سپاه، نیروی دریایی ارتش و دریابانی خواسته ایم که اگر هر کشتی صنعتی، خارج از محدوده قانونی که مجوز دارند فعالیت کنند آنها را توقیف کنند. از نیروی دریایی سپاه و دریابانی تشکر می کنم ولی باید مراقب باشیم در محدوده ای که کشتی ها مجوز دارند نباید کشتی را توقیف کنیم. اگر آن کار ملاحظاتی دارد و باید تغییر سیاست بدهیم باید در سطح وزارتخانه ها بدنبال بازنگری باشیم و در دریا نباید تغییر سیاست را اعمال کنیم.

وی تصریح کرد: هیچ کدام از کشتی ها صیدی را که انجام می دهند از استان خارج نمی شود و در ساحل هرمزگان تخلیه می شود. باید نیرو تربیت کنیم تا بر روی کشتی ها فعالیت کنند. وظیفه خبرنگاران تبعیین این موضوعات است نباید اجازه دهیم برخی افراد اطلاعات غلط به مردم بدهند.

استاندار هرمزگان با ابراز گلایه از برخی مدیران در استان هرمزگان بیان داشت: وقتی کسی در حوزه کاری آنها انتقاد یا تشکیکی می کند و ابهام ایجاد می کند مدیران دستگاهها موظف و موکلف هستند پاسخ درست تهیه و در اختیار رسانه ها قرار دهند تا کسی سوء استفاده نکنند. به دلیل اینکه برخی از مدیران ما یا ضعیف هستند یا ملاحظاتی دارند و به موقع وارد نمی شوند و افکار غلط در ذهن مردم می ماند.

همتی تاکید کرد: هر زمانیکه موضوعی مطرح شد رسانه ها به مدیران مراجعه کنند و پاسخگویی صریح و دقیق دستگاهها را مطالبه کنند.

وی افزود: تا زماینکه داوطلب صید صنعتی در استان باشد مجوز صادر خواهیم کرد. ۴۰ مجوز صید کشتی صنعتی در منطقه جاسک داریم هر کس متقاضی دریافت است می تواند به شیلات جاسک مراجعه کند و بر اساس اولویت بندی مجوزها اعطا می شود. دوست داریم که اول بومیان منطقه درخواست مجوز کنند.