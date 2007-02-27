" سین هشتم " نوروز امسال توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمسعود شهرام نیا - مدیر نشر شهر - هدف از انتشار این بسته ها را توجه به رویکردهای فرهنگ سازی مکتوب عنوان کرد و افزود : این گام به صورت مستقیم و رودرو، مفاهیم شهروندی را همراه با آموزش غیرمستقیم برخی از مفاهیم ملزوم در زندگی شهری را به شهروندان می آموزد .

وی در خصوص محتوای این بسته ها یاد آور شد: معرفی فلسفه اجتماعی آداب و رسوم نوروز مردمی ویژه کودکان و نوجوانان ، آموزش های مختص بانوان ، سبزه آرایی ، آشپزی و معرفی گردشگری در شهر تهران از محتویات این بسته هاست که میان مسافرانی که از شهر خارج می شوند توزیع می شود .

شهرام نیا ادامه داد : توزیع این بسته ها پس از پایان یافتن ماه صفر شروع و تا پنجم فروردین ماه ادامه خواهد داشت .

وی تعداد این بسته ها را محدودتر از بسته های ویژه تابستان و زمستان اعلام کرد و علت آن به مسافرت رفتن تعداد زیادی از خانواده های تهرانی دانست .

پیش از این بسته های " پرتغال آبدار " توسط این سازمان ، ویژه فصل زمستان با شمارگان بیش از 3/1 میلیون و یک قاچ هندوانه ویژه فصل تابستان با شمارگان بیش از یک میلیون میان خانواده های تهرانی توزیع شد .