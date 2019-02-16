شاهرود رتبه اول ایجاد اشتغال در استان سمنان را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم محمدی بعدازظهر شنبه در نشست کار گروه اشتغال شاهرود به میزبانی سالن جلسات فرمانداری این شهر ضمن بیان اینکه شاهرود در ایجاد اشتغال رتبه اول استان سمنان را به خود اختصاص داده است، ابراز داشت: برای حل مشکل بیکاری باید بر مهارت‌آموزی تاکید بیشتری کرد و در این زمینه سرمایه‌گذاری لازم در شهرستان صورت گیرد.

وی ضمن بیان اینکه بیشترین بیکاران را جامعه تحصیل‌کرده فاقد مهارت تشکیل می‌دهد، اضافه کرد: برای کاهش این نوع بیکاری می بایست واحدهای تولیدی اقدام به پذیرش کارورز کنند و یا فنی حرفه‌ای برای سوق دادن افراد تحصیل‌کرده به آموزش مهارت تلاش‌های بیشتری انجام دهد.

فرماندار شاهرود بابیان اینکه همکاری بانک‌ها در پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی می‌تواند در کاهش بیکاری موثر باشد، ابراز داشت: می‌بایست نظارت‌های بیشتری بر پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی در شهرستان اعمال شود و دستگاه‌های نظارتی اشتغال‌های ایجاد شده از طریق این تسهیلات را موردبررسی بیشتر قرار دهند.

محمدی بابیان اینکه در شاهرود می‌توان با اقداماتی نظیر بومگردی اشتغال ایجاد کرد، تصریح کرد: قطعا مساعدت بانک ها و دستگاه‌های نظارتی نظیر میراث فرهنگی در این مسیر می‌تواند منجر به راه‌اندازی واحدهای بومگردی و جذب گردشگر در شاهرود شود.

وی اضافه کرد: قطعا با همراهی بانک ها و مسئولان دستگاه‌های اجرایی می‌توان علاوه بر میراث فرهنگی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی نیز به نحوی اشتغال ایجاد کرد که موجب رونق اقتصادی در شهرستان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ده‌ماهه امسال بالغ‌بر دو هزار نفر در کاریابی‌های سطح شهرستان شاهرود نام‌نویسی کردند.