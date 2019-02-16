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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۰۴

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

اجرای ۶۰۰ طرح در حوزه گردشگری استان در یکسال گذشته

اجرای ۶۰۰ طرح در حوزه گردشگری استان در یکسال گذشته

یاسوج - معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در یکسال گذشته ۶۰۰ طرح در حوزه گردشگری استان اجرا شده و یا در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرحها به مبلغ ۶۸۴ میلیارد ریال و با اشتغال دو هزار و۶۶۰ نفر  در حوزه گردشگری در حال اجرا بوده و یا اجرایی شده است.

وی بیان داشت: از این تعداد ۳۸۴ طرح به مبلغ ۱۴۲ میلیارد ریال و اشتغالزایی یکهزار و ۸۲ نفر معرفی کارآفرینی خود اشتغالی و کارگاهی در حوزه های مختلف است.

گوهرگانی تصریح کرد: همچنین در یک سال گذشته شش طرح به مبلغ ۳۱۰ میلیارد ریال معرفی سرمایه گذاری گردشگری شده و فراخوان ۱۴ طرح نیز با اشتغالزایی هشت نفر برای واگذاری انجام شده است.

وی صدور مجوز ایجاد طرحهای گردشگری اشتغال ۱۰ نفر، ایجاد ۳۵ مورد بازارچه موقت صنایع دستی در استان و افتتاح ۴۵ کارگاه فعال صنایع دستی در رشته های مختلف، واگذاری زمینی به متراژ یکهزار مترمربع از شهرداری برای احداث بازارچه دائمی در شهرستان بویراحمد را از دیگر اقدامات در حوزه گردشگری در یک سال گذشته عنوان کرد.

کد مطلب 4543800

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