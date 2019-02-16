حکیمی پور در سمت دبیرکلی حزب اراده ملت ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب اراده ملت، سیزدهمین جلسه شورای مرکزی این حزب عصر روز گذشته در دفتر مرکزی این تشکل اصلاح طلب برگزار شد. در ابتدای این جلسه اعضای شورای مرکزی ضمن ابراز تاسف فراوان از حادثه تروریستی استان سیستان و بلوچستان و محکوم کردن آن، این واقعه دردناک را به خانواده های داغدار و عموم ملت ایران تسلیت گفتند و خواستار پیگیری جدی این اقدام جنایتکارانه و پاسخ محکم به عوامل این اقدام وحشیانه شدند.

این جلسه با ریاست علی خلیل پور دارستانی آغاز شد و احمد حکیمی پور دبیرکل این تشکل سیاسی گزارشی از عملکرد یکساله خود را ارائه کرد و پس از آن با حضور بازرسان حزب، حکیمی پور به اتفاق آرا برای دوره‌ای یکساله در سمت خود ابقا شد.

علی شفائی دومین فردی بود که گزارش عملکرد یکساله خود را به عنوان قائم مقام حزب ارائه کرد و پس از رای گیری از میان نامزدهای شورای مرکزی، افشین فرهانچی به عنوان قائم مقام جدید حزب اراده ملت انتخاب شد. در ادامه با رای اعضای شورای مرکزی زهره رحیمی به عنوان دبیر جدید شورای مرکزی و محمد هادی جامعی به عنوان سخنگو حزب اراده ملت برگزیده شدند.

همچنین در این جلسه محمد مسیبی به عنوان نماینده شورای مرکزی در شاخه جوانان و علی مهری به عنوان نماینده حزب در امور انتشار هفته نامه اراده ملت انتخاب شدند.

در این جلسه گزارش یکساله روند اجرایی «هفته نامه اراده ملت»،گزارش کمیته مالی و پشتیبانی و همچنین روابط عمومی حزب ارائه و به تصویب اکثریت اعضا رسید.