۲ برنده جوایز فیپرشی برلیناله ۲۰۱۹ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، انجمن منتقدان بین‌المللی فیلم ۲ برنده عنوان بهترین فیلم خود را در جشنواره بین‌المللی فیلم برلین ۲۰۱۹ معرفی کرد.

فیلم «مترادف» ساخته نداف لاپید و «دافنه» ساخته فدریکو بوندی دو برنده جوایز فیپرشی امسال برلیناله شدند.

«مترادف‌ها» داستان یک سرباز سابق رژیم صهیونیستی است که به پاریس می‌رود تا از گذشته خود فرار کند. این فیلم برنده جایزه فیپرشی برای بهترین فیلم حاضر در بخش رقابتی برلیناله شصت و نهم شد.

این فیلم که سومین فیلم بلند سازنده‌اش است و منتقدان از آن به عنوان فیلمی که مرزهای روایت را جابه‌جا می‌کند یاد کردند، به بیان تفاوت‌های فرهنگی و هویت‌ها می‌پردازد.

«دافنه»‌ با بازی زنی ۳۵ ساله مبتلا به سندرم داون درباره زنی است که پس از مرگ ناگهانی مادرش با پدر پا به سن گذاشته افسرده‌اش تنها می‌ماند. آنتونیو پیووانلی ایفاگر نقش پدر است. این زن با پدر راهی سفری در کشور می‌شود تا به دیدار گور مادرش برود.

این فیلم جایزه فیپرشی را برای بهترین فیلم بخش جانبی پانوراما دریافت کرد.

جوایز اصلی برلیناله شامل خرس‌های طلا و نقره امشب اهدا می‌شود.