تداوم عملیات ضد داعش در مساحت اندک در شرق سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع وابسته به قسد اخبار مربوط به سیطره بر آخرین مواضع داعش در شرق فرات در شرق سوریه را تکذیب کرد.

کنو گابرییل سخنگوی نیروهای قسد اعلام کرد: هنوز به طور کامل مناطق تحت کنترل داعش به سیطره نیروهای سوریه دموکراتیک درنیامده است و فقط بر بادیه الباغوز مسلط شده ایم. هنوز مساحت بسیار کوچکی وجود دارد که تحت اشغال داعش است.

وی افزود: عملیات نظامی در این منطقه برای پایان کار داعش ادامه دارد تا بتوانیم بر شرق فرات مسلط شویم و سپس پیروزی نهایی را اعلام کنیم.

این درحالی است که خبرگزاری رویترز امروز به نقل از یکی از رهبران نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کرده بود که نیروهای قسد آخرین منطقه تحت کنترل داعش در شرق سوریه را به زودی تحت کنترل خود در می آورند.

بر اساس این گزارش؛ داعشی ها فقط بر ۷۰۰ متر مربع مسلط هستند و نیروهای قسد با احتیاط حرکت می کنند زیرا غیرنظامیان و گروگانهایی در منطقه تحت کنترل داعش قرار دارد.

این در حالی است که قبلا گروه موسوم به دیده بان حقوق بشر سوریه از پایان داعش در مناطق شرق فرات با تسلیم شدن آخرین گروه داعشی ها در معامله ای که جزییات آن منتشر نشده است، خبر داده بود.

این گروه اعلام کرده بود: پایان داعش پس از تسلیم ۲۰۰ نفر از داعشی ها در چارچوب معامله ای که جزییات آن اعلام نشده، رخ داده است. معامله مذکور به تسلیم ۴۴۰ داعشی در دو مرحله یعنی مرحله اول ۲۴۰ و در مرحله دوم ۲۰۰ داعشی، منجر شده است.