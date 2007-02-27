حرکت آمریکای لاتین به سوی "مردم سالاری اقتصادی" / همگرایی در آمریکای لاتین ابزاری استراتژیک است

به گزارش خبرنگار مهر، آن چه در پی می آید، مهم ترین بخش های سخنان مطرح شده از سوی میهمانان خارجی در نشست صبح امروز این همایش بین المللی است:

نماینده مجلس ونزوئلا: آمریکای لاتین به سوی "مردم سالاری اقتصادی" حرکت می‌کند

آورا مورالس، نماینده مجلس ونزوئلا در نخستین جلسه همایش بین‌المللی "آمریکای لاتین، نقش و جایگاه آن در آینده نظام بین الملل" ، اظهار داشت: سرمایه‌ داری امروز به دشمن مردم دنیا تبدیل شده است.

وی افزود: ما یا سرمایه ‌داری را در سطح جهانی شکست می‌دهیم یا این سیستم مردم دنیا را شکست می‌دهد؛ از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی و جغرافیایی، سوسیالیسم قرن بیست و یک یعنی مردم‌سالاری و دموکراسی بیشتر برای مردم دنیا به خصوص مردم ونزوئلا!

تازمانی که نمایندگان مردم تصمیم نگیرند در ونزوئلا قانونی ایجاد نخواهد شد و این نمونه ای از مردم‌ سالاری در ونزوئلا است و هوگو چاوز تنها رییس‌ جمهوری است که تصمیم گرفته رهبری خود را بر قلب مردم قرار دهد

این نماینده مجلس ونزوئلا با تاکید بر این که برای مقابله با نظام سرمایه داری غرب، یک حرکت مردمی لازم است، ادامه داد: تازمانی که نمایندگان مردم تصمیم نگیرند در ونزوئلا قانونی ایجاد نخواهد شد و این نمونه ای از مردم‌ سالاری در ونزوئلا است و هوگو چاوز تنها رییس‌ جمهوری است که تصمیم گرفته رهبری خود را بر قلب مردم قرار دهد.

مورالس همچنین تلاش های آمریکا برای انجام کودتا در ونزوئلا را مورد اشاره قرار داد و گفت: سوسیالیسم قرن بیست و یکم در ونزوئلا در حال شکل‌ گیری است و ما در اقتصاد با هرگونه انحصاری مخالفیم و می‌خواهیم به سمت "مردم‌ سالاری اقتصادی" برویم و اشکال مختلف مالکیت را قبول کنیم اما سعی می‌ کنیم مالکیت خصوصی هرگز بر ما غلبه نیابد

معاون مدیرکل اقتصادی وزارت خارجه اروگوئه : همگرایی در آمریکای لاتین، ابزاری استراتژیک است

روساریو پورتل، معاون مدیرکل اقتصادی وزارت خارجه اروگوئه نیز که در نشست نخست این همایش بین المللی سخن می‌گفت، اظهار داشت: احترام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما را به سمت هم گرایی برده است که بدون آن راه رسیدن به همگرایی غیرممکن است و این همگرایی البته بین ایران و آمریکای لاتین نیز مطرح است اما باید ابتدا فرهنگ و نیازهای یکدیگر را بشناسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، وی همگرایی را یک ابزار استراتژیک دانست و افزود: رییس جمهور ما می‌گوید بازار مشترک جنوب باید تقویت شود. البته مذاکره نیز همواره راهگشاست و مذاکره باعث می‌شود رشد کشورهای جهان بیشتر شود.

پورتل در خصوص صلح جهانی هم گفت: واقعا لازم است که روند سازندگی در آمریکای لاتین ادامه پیدا کند و برای ما اینکه صلح به همه عرصه های زندگی ما برسد، بسیار مهم است.

استاد دانشگاه برزیل: برزیل سعی دارد حضور پررنگ تری در آمریکای لاتین داشته باشد

جوزه فلاویو سارایوا، استاد دانشگاه برزیل نیز در این همایش بین المللی گفت: ما توانسته ‌ایم تشکیلاتی را برای تحقق عدالت در کشورهای آمریکای لاتین به ویژه برزیل پیاده کنیم؛ آمریکای لاتین در مسایل بین‌ المللی دارای دیدگاه‌ هایی با عمق تاریخی است.

وی هم چنین تلاش دولت برزیل برای حضور در اجلاس ‌های بین‌المللی و منطقه ‌ای را مورد اشاره قرار داد و گفت: برزیل سعی دارد حضور پررنگ ‌تری را در منطقه داشته باشد و در این راستا موضع کلی آمریکای لاتین را فراموش نمی ‌کند. هم گرایی محور اساسی در منطقه می‌باشد که دولت برزیل نیز آن را در نظر دارد.

عضو سابق هیات دولت آرژانتین: دادگاه آمیا، توطئه آمریکا علیه ایران است

آنخل دالیا، عضو سابق هیات دولت آرژانتین نیز در این همایش گفت: با انتقاد از سیاست های دولت آمریکا گفت: ما مطمئنیم که آن چه در سیاست خارجی آمریکا رخ می‌دهد، غارت اموال مردم است که برای پیشبرد این هدف از اشغال، قتل و غارت هم کوتاهی نمی شود.

وی شکست های اخیر آمریکا در روند سیاسی آمریکای لاتین را نتیجه‌ حرکت‌ های غیر اخلاقی واشنگتن دانست و افزود: حرکاتی که در زندان‌های ابوغریب و سایر مناطق جهان از جمله در آرژانتین انجام شده از جمله این حرکت‌ هاست.

ما مطمئنیم که آن چه در سیاست خارجی آمریکا رخ می‌دهد، غارت اموال مردم است که برای پیشبرد این هدف از اشغال، قتل و غارت هم کوتاهی نمی شود

دالیا که یکی از کشیش‌ های کاتولیک آرژانتینی نیز او را در سخنرانی همرامی می کرد، ادامه داد: ما نمی ‌توانیم بهانه‌ های آمریکا در حمله به عراق را بپذیریم در حالی که هیچ سلاح هسته‌ ای مخربی در این کشور پیدا نشده است.

این مقام سابق آرژانتینی مسئله اتهاماتی که درباره انفجار آمیا به کشورمان نسبت داده شده نیز گفت: در حالی که بالاترین مقامات آرژانتین به خاطر فساد برکنار می‌شوند، نمی توان حکم این دادگاه را پذیرفت و به نظر ما آمریکا آمیا را علیه مقامات ایران ترتیب داده است.