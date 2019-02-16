به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه مجلس اردشیر نوریان نماینده مردم شهرکرد در موافقت با کلیات لایحه بودجه، اظهار داشت: درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۸ به ۲۱ میلیون دلار کاهش یافته، بنابراین وابستگی بودجه به نفت نیز کاهش می‌یابد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روند کلیه بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رو به افزایش بوده، بنابراین کمیسیون معتقد است درآمدهای بودجه قابل تحقق است.

وی خطاب به نمایندگان گفت: چرا نمی‌خواهید مسئولیت جراحی اقتصادی را بپذیرید؟ چرا مجلس به عنوان منتخبان ملت، پیش‌قدم جراحی اقتصادی نمی‌شود؟ چندین‌بار است در مورد اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، پیشنهاداتی ارائه شده که در مجلس به تصویب نرسیده است.

نوریان اظهار داشت: دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق سخت‌ترین لایحه بودجه را تنظیم کردند و تلاش زیادی انجام شد تا لایحه بودجه بالانس و تنظیم شود.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کشور در حال جنگ تمام‌عیار اقتصادی است؛ باید اصلاحات لازم را انجام داد. رد لایحه بودجه، سیگنال منفی به جامعه است.

وی افزود: لایحه بودجه توجه ویژه‌ای به معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی و افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها داشته است.

نوریان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و توجه به نوسازی مدارس را از نقاط قوت بودجه سال ۹۸ خواند.