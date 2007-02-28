300 دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز زیر خط فقر

هادی بصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : 4 هزار و 500 دانشجوی شبانه در دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول به تحصیل هستند. دانشجویان شبانه ای که استطاعت مالی نداشتند و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بودند در سال جاری برای پرداخت شهریه خود با مشکل مواجه شده اند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) تا سال گذشته 50 درصد از شهریه دانشجویان شبانه تحت پوشش خود را پرداخت می کرده است، گفت: کمیته امداد در سال جاری این تسهیلات را که به دانشجویان شبانه تحت پوشش خود ارائه می کرد، منتفی کرده است که این امر مشکلات این دانشجویان را افزایش داده است.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: سهم دانشجویان شبانه و بی بضاعت در دانشگاه اهواز زیاد است و این دانشجویان با عدم پرداخت شهریه خود با مشکلات آموزشی مواجه می شوند اما دانشگاه فرصت های زمانی بسیاری را به این دانشجویان اعطا کرده است.

هادی بصیرزاده اظهار داشت: دیرکرد مبالغی که باید از سوی دانشجویان شبانه به دانشگاه پرداخت می شد در حدود 5/3 میلیارد تومان است.

وی از پرداخت وام های دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در آبان ماه خبر داد و گفت: تقاضای دانشجویان برای دریافت وام های دانشجویی افزایش یافته است. صندوق رفاه دانشجویان در خصوص وام های دانشجویی با مشکلاتی مواجه بوده و هنوز هم هست، بازپرداخت وام های دانشجویی به کندی صورت می گیرد چرا که عده ای از دانشجویان باید بعد از فارغ التحصیلی ابتدا مشغول به کار شوند تا بتوانند وام ها های خود را بازپرداخت کنند اما روند اشتغال در کشور نیز مبهم است.