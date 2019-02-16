به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان دیدار و گفتگو کردند.

بر اساس اعلام دفتر ریاست جمهوری افغانستان، طرفین در رابطه با روند صلح به رهبری دولت افغانستان، مبارزه مشترک با تروریسم و نقش کشورهای منطقه در این زمینه، بحث و تبادل نظر کردند.

دبیرکل ناتو با ادعای اینکه کشورهای عضو و همکار سازمان ناتو به همکاری های خود با افغانستان تعهد دارند، مدعی شد: بدون رهبری دولت افغانستان صلح ناممکن خواهد بود.

محمد اشرف غنی نیز گفت: در آینده نزدیک لویه جرگه مشورتی صلح برگزار خواهد شد که در آن نمایندگان تمام ولایات کشور در رابطه با صلح، با جزئیات بیشتر بحث و تبادل نظر خواهند کرد.