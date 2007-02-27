آنچه در پی می آید، حاشیه نگاری خبرنگاران مهر از این همایش است:

- در حاشیه این همایش،" نمایشگاه اسناد روابط یکصدساله ایران با آمریکای لاتین" برپا شده بود، اولین رابطه دیپلماتیک بین ایران و آمریکای لاتین، به نامه نگاری مقامات ایران و پاراگوئه در زمان "مظفرالدین شاه قاجار" باز می گردد.

- بارش شدید برف و ترافیک باعث شد همایش "آمریکای لاتین" با تاخیر آغاز شود، برخی از میهمانان خارجی این همایش با خروج از سالن به تماشای بارش برف مشغول شده بودند.

- منوچهر متکی در سخنان افتتاحیه این همایش، خبر از برقراری پرواز مستقیم بین تهران و کاراکاس (پایتخت ونزوئلا) داد و ضمن اشاره به این نکته که این پرواز "هنوز غیراقتصادی است" ، تلویحا بیان کرد که اراده سیاسی سران دو کشور و وجود ظرفیت های گوناگون می تواند به مرور این پرواز را "اقتصادی" کند.

-تعداد زیادی از مهمانان خارجی که از کشورهایی مثل "اروگوئه، ونزوئلا، بولیوی و ..." به همایش "آمریکای لاتین" آمده بودند ، به سبک بسیجیان کشورمان "چفیه" به دوش انداخته بودند که سوژه های جالبی را برای عکاسان پدید آورده بود

- امروز دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه- ساختمان نیاوران- روز شلوغ با برنامه های متراکمی را پشت سر گذاشت؛ برگزاری همزمان چهار کنفرانس و برنامه جداگانه، حال و هوای خاصی به این مرکز داده بود.



" کنفرانس ایران و ترکیه، نخستین همایش بین المللی آمریکای لاتین، نشست خبری فعالان سیاسی آرژانتینی در مورد "آمیا" و نشست خبری وزرای خارجه ایران و اوگاندا" برنامه های امروز دفتر مطالعات بود.

- الکساندر سادوفینیکوف، سفیر روسیه در کشورمان از میهمانان امروز ساختمان نیاوران بود، خبرنگار مهر در حین ورود وی ، از او در مورد تعلل روسیه در راه اندازی نیروگاه بوشهر پرسید، که سادوفینیکوف با لبخند و البته به فارسی روان گفت: "اینجا جای این سئوالات نیست! مصاحبه هم اینجوری نمی شه!".

- تعداد زیادی از میهمانان خارجی که از کشورهایی مثل "اروگوئه، ونزوئلا، بولیوی و ..." به همایش "آمریکای لاتین" آمده بودند، به سبک بسیجیان کشورمان "چفیه" به دوش انداخته بودند که سوژه های جالبی را برای عکاسان پدید آورده بود.

- دکتر حسین الله کرم از صاحبنظران امور نظامی و استراتژیک در ابتدای همایش، قصد داشت سئوالی از منوچهر متکی بپرسد که مجری به دلیل ضیق وقت، اجازه طرح سئوال به الله کرم را نداد، بعضی از خبرنگاران بطور خصوصی از الله کرم در مورد سئوال ناکامش از متکی، جویا شدند!

- محمدحسن قدیری ابیانه، سفیر جدید ایران در مکزیک هم از میهمانان همایش بود و سی دی هایی در مورد "ادواردو" به همراه داشت که به بعضی از مهمانان خارجی همایش ، هدیه می داد.

- فروش محصولات فرهنگی در مورد انقلاب اسلامی ایران و زندگی امام خمینی(ره) از دیگر برنامه های جنبی این همایش بین المللی بود. حضور چند روحانی ایرانی مسلط به زبان اسپانیولی و بحث و گفتگوی آنها با مهمانان خارجی از حاشیه های دیدنی و جذاب این همایش بود.

به گزارش مهر، رویکرد به "آمریکای لاتین" در سیاست خارجی از اواخر دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی با سفرهای متقابل چاوز و خاتمی آغاز شد و در دوران دولت نهم، گرایش به کشورهای سوسیالیستی آمریکای لاتین جزو سیاست های اصلی دستگاه دیپلماسی درآمد و شخص رئیس جمهور احمدی نژاد نیز دغدغه و تمایل خاصی به گسترش روابط خارجی ایران در این حوزه دارد، در واقع حضور و تعامل ایران با کشورهای ضدامپریالیستی آمریکای لایتن(که حیات خلوت آمریکا محسوب می شوند) پاسخی دیپلماتیک و نرم به حضور آمریکا در خاورمیانه و حوزه نفوذ ایران است، برگزاری اولین همایش بین المللی آمریکای لاتین در تهران با این پیش زمینه و با پیام رئیس جمهور و حضور وزیر خارجه آغاز به کار کرد.