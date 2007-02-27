فرار شهرام جزایری در تمام بخشهای امنیتی در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر ، سید ابراهیم رئیسی در حاشیه افتتاح دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم شهرداری ، در جمع خبرنگاران در ارتباط با تخصصی کردن دادسراها گفت: این بحث در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته اما با توحه به اینکه ضرورت آن در تمامی امور است باید موارد آن اولویت بندی شود.

وی بر تاکید مقام معظم رهبری در تخصصی کردن رسیدگی به مسائل اقتصادی اشاره کرد و افزود: در ارتباط با مسائل اقتصادی ایشان تاکیدات بسیاری داشته اند لذا در حوزه مسائل اقتصادی ضرورت دارد بخش دادسرا ، دادگاه بدوی و حتی شعب دیوان بتوانند پرونده ها را به صورت تخصصی پیگیری کنند.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: امیدواریم با تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه بتوانیم دادسرا و دادگاه هایی به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی داشته باشیم.

رئیسی در ارتباط با پرونده شهرام جزایری ، به هیئت تشکیل شده از سوی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: هیئتی متشکل از دادستان انتظامی قضات ، رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ، تشکیل شده و به طور حتم نتیجه را قبل از موعد مقرر اعلام خواهند کرد.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص افرادی که در ارتباط با فرار شهرام جزایری دستگیر شده اند ، گفت: تا قبل از اعلام نظر هیئت متشکله ، منتظر بمانید.