15 هزار دانشجوي بسيجي در قالب 900 هسته علمي در كشور فعالند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي امروز دردومين جشنواره مبتكران، ممتازان و نوآوران دانشجو و طلبه بسيجي و ايثارگر با بيان اين مطلب افزود: تاكنون 60 همايش علمي در زمينه هاي نانوتكنولوژي، چهره هاي عرفان، مبارزه با اعتياد، مهندسي عمراني، مهندسي الكترونيك برگزار شده است.

سردار حجازي خاطرنشان كرد: بسيج دانشجويي امروز شاهد خيزش جدي در فعاليت هاي علمي است كه اميدواريم اين حركت در توليد علم در كشور موثر باشد.

وي تاكيد كرد: در حالي دومين جشنواره مبتكران، ممتازان و نوآوران بسيجي را برگزارمي كنيم كه فعاليت هاي علمي بسيجيان از نظر كمي 20 درصد و از نظر كيفي 40 درصد رشد داشته است.

سردار حجازي با اشاره به اينكه توجه به تلاش علمي و تحقيقاتي و ارتقاء رشد علمي در بسيج دانشجويي وطلاب از سالها پيش مطرح بوده است، تاكيد كرد: از 12 سال پيش در بسيج تلاشي براي ارزش گذاري به فعاليت كساني كه در زمينه علمي و تحقيقاتي توانمندي دارند آغاز شد و 10 همايش با حضور ممتازان تحصيلي برگزار گرديد و از آنان تقدير به عمل آمد.

فرمانده نيروي مقاومت بسيج تصريح كرد: حضرت امام فرزندان بسيجي خود را به جهاد بزرگ علمي و فرهنگي فرا خواندند و حتي در دوران دفاع مقدس نيز كساني كه در سنگر جهاد و شهادت حضور داشتند از توجه به مسائل علمي غفلت نمي كردند و امروز نيز بسياري از رزمندگان در مقاطع عالي علمي حضور داشته و منشاء خدمات سازنده اي شده اند.



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