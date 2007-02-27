توانمند سازی مددجویان از وظایف بهزیستی است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، استاندار مازندران امروز در مراسم تجلیل از خیرین و حامیان سازمان بهزیستی در بابلسر ، با تاکید بر شناسایی افراد نیازمند واقعی در جامعه ، افزود: یکی از مسائل مهم در سازمان بهزیستی ، توانمندسازی خانوارها به منظور خودکفایی است.

ابوطالب شفقت تصریح کرد: بسیاری از گره های کور اجتماعی تنها با مشارکت مستمر و فعال تشکلهای مردمی و خیرین گشوده می شود.

وی خاطر نشان کرد: خیرین و حامیان مالی سازمان بهزیستی در توابخشی معلولان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و معلولیت ها ، امور اجتماعی و اشتغال اقشار آسیب پذیر تحت پوشش بهزیستی دخیل و تاثیر گذار هستند.

مدیرکل بهزیستی مازندران نیز در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: 10 هزار مستمری بگیر توانبخشی و امور اجتماعی مازندران در مرحله اول از سهام عدالت بهره مند شدند.

اسماعیل محمدزاده با اشاره به اینکه تهیه جهیزیه ، تهیه مسکن مستمری بگیران و ساخت مراکز برای درمان معتادان از برنامه های بهزیستی استان است ، افزود: برای ساخت مراکز درمان معتادان ، 400 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: 120 هزار معلول در مازندران وجود دارد که تعداد 42 هزار معلول شناسایی شدند و به 33 هزار نفر خدمات می دهند.

به گفته محمدزاده ، 2 هزار و 500 معلول سالمند در 52 مرکز نگهداری معلولین و سالمندان در مازندران نگهداری می شوند.