هدف نشست ورشو علنی کردن عادی سازی روابط عربی با اسرائیل بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت: در میان فرماندهان شهید ویژگی های مشترکی از حیث اخلاقی، تواضع و دوست داشتن مردم و خوش خلقی و حمایت از مستضعفان و فقیران و نیز شجاعت در بُعد جهادی و تقوی و پرهیزگاری در بُعد دینی وجود داشت.

دبیر کل حزب الله لبنان افزود: شیخ راغب با صلابت ایستاد و با مصافحه با صهیونیستها مخالفت کرد. سید عباس الموسوی به پیروزی مقاومت و پایان اشغال صهیونیستها در لبنان ایمان داشت و به قدس توجه می کرد.

تاکید بر توان و قدرت مقاومت

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در برابر رژیم صهیونیستی قوی هستیم و آنها آماده جنگ علیه ما نیستند. ما امروز قریب به ۳۵ تا ۴۰ محور(منطقه جغرافیایی) داریم و سلاح و امکانات بیش از قبل در اختیار داریم. راز مقاومت در ایمان و روحیه موجود نزد مقاومت است نه سلاح و ادوات. این روحیه مقاومت است و با این روحیه مقاومت جنگیدیم و شما نمی توانید که این روحیه را شکست دهید. ما قوی هستیم اما باید با مردم به ویژه مستضعفان متواضع باشیم به ویژه که چشم امید آنها به ما است. همه آنچه آمریکا و اسرائیل می توانستند در طی سالیان انجام دهند انجام دادند و مقاومت پیروزی ساز است و وارد زمان پیروزی ها شده است و پشت سرش درهای شکست را بسته است.

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: تکفیری ها و تروریستها و دیگر گروههای تروریستی ادوات و ابزار طرح آمریکا هستند. راز قدرت ما در سلاح نیست بلکه در قدرت عقیده و عزم است. دشمنان نمی توانند که به مقاومت مادامی که این عقیده و قدرت وجود دارد، گزندی وارد کنند.

با ونزوئلا در برابر طمع ورزی آمریکا همبستگی می کنیم

نصرالله تاکید کرد: آنچه آمریکایی ها درباره نفوذ و شبکه های حزب الله در ونزوئلا می گویند را تکذیب می کنیم. ما با ونزوئلا در برابر طمع ورزی آمریکا همبستگی می کنیم اما ادعاهای آمریکا درباره نفوذ ما در آنجا مضحک است. گروه، شبکه یا تشکیلات وابسته به ما در آمریکای لاتین وجود ندارد و ما هیچ تشکلی در خارج نداریم.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: ما دوستداران و طرفدارانی در خارج داریم اما آنها ارتباطی با ما ندارند.

صهیونیستها به ارتش خود اعتمادی ندارند اما ما به مقاومت مان داریم

نصرالله اعلام کرد: بحث صهیونیستها درباره ورد به جنوب لبنان کلامی بی ارزش است و صهیونیستها امروز به ارتش خود اعتمادی ندارند. صهیونیستها از ورود حزب الله به الجلیل و حمله به شهرک نشینان در هراسند. ما در برابر اسرائیل قوی هستیم. اسرائیلی ها به ارتش خود اعتماد ندارند اما ما به مقاومت مان اعتماد داریم و مطمئن هستیم که مقاومت ما توان ورود به الجلیل را دارد و آنها از ورود ارتش شان به لبنان مطمئن نیستند و این تحول بزرگی است. نگرانی امروز در شهرک های صهیونیست نشین است و نه در جنوب لبنان و این معادله بازدارندگی است و این وضع جدیدی است. ارتش اسرائیل در سال ۲۰۰۶ و سال ۲۰۱۴ متحمل شکست سنگین شد.

وی افزود: طرح توطئه در منطقه هیمنه آمریکا و اشغالگری اسرائیل است و بقیه رژیم ها سرسپرده هستند. دشمنان به دنبال جمع و بسیج کردن دنیا برای توطئه علیه مقاومت پس از شکست جنگهای آنها برای غلبه بر مقاومت، هستند.

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: عدم آمادگی ارتش اسرائیل از نتایج شکست در جنگ سال ۲۰۰۶ و جنگ سال ۲۰۱۴ غزه است. آمریکا سال ۲۰۱۱ صد و چهل کشور را برای غلبه بر نظام سوریه جمع کرد و شکست خورد.

هدف نشست ورشو حمایت از نتانیاهو است

نصرالله افزود: در ورشو جمع می شوند تا از نتانیاهو حمایت کنند و ایران را به محاصره درآورند و محور مقاومت را هدف قرار دهند و این ما را نمی ترساند. امروز وضع ما به مراتب بهتر از قبل است و این نشست هدف اولش آرمان فلسطین است. اهداف حقیقی نشست ورشو محو آرمان فلسطین و رفتن به سوی عادی سازی روابط و تحرک ضد ایران و مقاومت است.

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: آمریکا امروز نیاز به گام جدیدی داشت و از دنیا برای نشست ورشو دعوت کرد اما نتیجه چه شد؟ آمریکا ۱۴۰ کشور را در نشست دوستان سوریه جمع کرد و قبل از آن در سال ۱۹۹۶ دنیا در شرم الشیخ جمع شد تا جنبش های مقاومت را هدف قرار دهند و امروز به خاطر نتانیاهو جمع شدند اما نتوانستند کاری از پیش ببرند. نگرانی از آرمان فلسطین است و اینجا ضرورت دارد که به ملتهای اسلامی نبرد مقابله با عادی سازی را یادآوری کنیم. آنکه به شکل علنی به صحنه آمده است سعودی ها هستند هدف برپایی نشست ورشو حرکت به سوی عادی سازی بدون توجه به فلسطین بود. هدف علنی کردن عادی سازی بود. نشست ورشو ما را نمی ترساند زیرا در نشست شرم الشیخ اوضاع ما سخت تر بود اما امروز در وضع بهتری قرار داریم.

ایران قوی تر از هر زمان دیگری است

وی تاکید کرد: اوضاع ایران در حال حاضر قوی تر از آن است که احدی بتواند با جنگ آنرا هدف قرار دهد. واکنش ایران به تهدیدات و تحریم ها مشارکت دهها میلیونی در مراسم چهلمین سالروز پیروزی انقلاب ایران بود. برخی رسانه ها کشورهای حوزه خلیج فارس راهپیمایی مردم ایران در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را که در آن مردم زیر برف و باران در مراسم جشن انقلاب شرکت کردند را پوشش ندادند.

جنگ یمن جنگی آمریکایی و اسرائیلی است

نصرالله افزود: نشستن وزیر خارجه عبد ربه منصور هادی در کنار نتانیاهو نشان می دهد که در پشت صحنه جنگ یمن چه طرفی قرار دارد. جنگ یمن جنگ اسرائیلی و آمریکایی است که عربستان و امارات و عبد ربه منصور هادی آنرا اجرایی کرده اند.

رژیم بحرین رژیمی با ترکیب اسرائیلی-آمریکایی

وی بیان کرد: نشست وزیر خارجه بحرین در سمت راست نتانیاهو نشان دهنده این است که رژیم بحرین ترکیبی اسرائیلی-آمریکایی دارد. همه ملتهای عربی باید ضد عادی سازی بایستند. ملت فلسطین با تسلیم شدن و عادی سازی مخالف است. کسانی که در مسیر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گام بر می دارند باید خوب بدانند که از جانب ملتهای ما رانده شده هستند.

ترامپ درغگویی بزرگ که از پایان داعش دم می زند

دبیر کل حزب الله لبنان افزود: حضور داعش در سوریه در آستانه پایان است. حزب الله بخشی از نبرد بزرگ در غلبه بر داعش تا البوکمال بود. آنکه از پایان نبرد داعش دم می زند منافق بزرگ یعنی دونالد ترامپ است.

نصرالله افزود: در لبنان آمریکا از مقابله با داعش ممانعت می کرد و در عراق آمریکا داعش را ایجاد کرد. حرفهای ژنرالهای برجسته حاکی از این است که دولت آمریکا در زمان اوباما داعش را به وجود آورد و خواستار حمایت از آن و گشودن مرزها برایش شد. همه شواهد حاکی از آن است که آمریکایی ها عامل تعویق پایان داعش بودند و می خواستند که داعش سالها باقی بماند.

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: اراده مرجعیت و دولت عراق و ملت و ارتش و حشد شعبی عراق پایان داعش را در عراق رقم زد. متاسفانه آنکه از پیروزی بر داعش سخن می گوید این دروغگوی بزرگ یعنی دونالد ترامپ است. آنکه پایان داعش را رقم زد محور مقاومت بود نه این منافق(ترامپ).

نصرالله تاکید کرد: مساحت زیادی در سوریه به دست ارتش سوریه و متحدانش از جمله حزب الله آزاد شد. نیروهای ارتش سوریه و متحدان روسی و ایرانی و مقاومت بر داعش غلبه کردند. آمریکایی ها پس از آزادسازی البوکمال و دیرالزور مانع غلبه بر داعش شدند و عمر داعش را ۱۵ ماه طولانی کردند. آنکه داعش را شکست داد و بیشتر مناطق تحت سلطه آن را آزاد کردند و خطر را از منطقه رفع کردند محور مقاومت است نه این منافق آمریکایی.

تاکید بر اهمیت گفتگو و مبارزه با فساد در لبنان

وی درباره اوضاع داخلی لبنان هم گفت: ما مجددا بر اهمیت گفتگوی داخلی تاکید می کنیم و اینکه از بحث و جدل ها پرهیز شود و همه پرونده های موجود بررسی شود. ما خواستار حل مشکلاتی هستیم که ملت لبنان از آن رنج می برد. ایران قادر است که به لبنان به ویژه درباره بحران برق کمک کند. هرکه مشکل برق در لبنان را حل کند از نظر اخلاقی و انسانی دستاورد به دست می آورد و ملت لبنان به آن درود می فرستند. ما به ایران برای حل مشکل برق طرح دادیم و ایران آمادگی خود را برای کمک اعلام کرد اما مسئولان سابق لبنانی با آن مخالفت کردند. این اقدام مسئولان سابق لبنانی سبب محروم شدن لبنانی ها از برق از سال ۲۰۰۶ تا به امروز شده است. ما پیشنهاد دادیم و شما مانع شدید ما دوستان را آوردیم و شما مخالفت کردید پس شما دوستانتان را بیاورید و پیشنهاد دهید ما مخالفت نخواهیم کرد.

نصرالله تاکید کرد: ما خواهان برق و دارو و همه مایحتاجات ملت لبنان هستیم. آنچه بسیار مضحک است این است که ایران می خواهد بر لبنان مسلط شود و در لبنان نفوذ داشته باشد. من فشاری بر احدی وارد نمی کنم و با کمال آرامش می گویم که کشور دوست است که آماده کمک به ما است. ما در یک مرکب هستیم و در صورت فروپاشی اقتصاد لبنان همه ما فرو خواهیم پاشید. ما امروز در برابر مبارزه سرنوشت ساز با فساد اداری قرار داریم.

دبیر کل حزب الله لبنان افزود: حزب الله مبارزه با فساد اداری را شروع کرده است. ما در این مسیر جدی هستیم و آنرا در انتخابات پارلمانی اخیر اعلام کرده ایم و می توانم بگویم که گامهای اولیه حزب الله در مقابله با فساد و حیف و میل اموال شروع شده است و امروز دو پرونده اول مربوط به ۱۱ میلیارد دلار است که احدی از لبنانی ها نمی داند که چگونه هزینه شده است و دیگری مربوط به گفتگوها برای گرفتن وام ۴۰۰ میلیون دلاری برای صرف آن در راههای بی فایده است. ما می خواهیم که مانع دزدان شویم و حاضریم که سربازی در این مبارزه باشیم. ما می خواهیم که پول سلب شده بازگردد نه اینکه پول موجود دزدیده شود. پول مردم دزدیده شده است و وام ها باید صرف امور مفید شود و از این رو باید در هزینه کردن این پولها دقیق باشیم. ما برای مقابله با فساد به سراغ وسایل و ابزار می رویم. همه امکانات خود را برای جمع اطلاعات و تحلیل آن به کار خواهیم گرفت و به دستگاه قضایی می رویم. ما اسامی را اعلام نمی کنیم و به دستگاه قضایی برای تکمیل روند تحقیقات می رویم. همه باید مسئولیت پذیر باشند و نیروهای امنیتی باید در جمع آوری اطلاعات نقش آفرینی کنند زیرا همه کشور باید با فساد مقابله کند تا از هم فرو نپاشد. پرونده فساد به شجاعت و ثبات و مسئولیت پذیری نیاز دارد و ما مسئولیت پذیر هستیم همانگونه که فرماندهان شهیدمان مسئولیت پذیر بودند.