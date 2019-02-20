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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تاخیر ۶ ماهه در واریز حقوق پزشکان درحال خدمت

تاخیر ۶ ماهه در واریز حقوق پزشکان درحال خدمت

یک پزشک در حال خدمت در استان کهگیلویه و بویراحمد از عدم دریافت حقوق پزشکان این منطقه به مدت ۶ ماه سخن گفت.

امیر هاشمی پزشک عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی مشکلات پزشکانی که در حال گذراندن دوره خدمت پزشکی خود در استان کهگیلویه و بویراحمد هستند، گفت: متاسفانه پزشکانی که در شبکه بهداشت این استان مشغول به خدمت هستند، با مشکلات زیادی روبرواند.

هاشمی بااشاره بر اینکه مهم ترین مشکل ما عدم دریافت حقوق است، عنوان کرد: از مهر ماه سال جاری تاکنون، هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده ایم و در حال حاضر مشکل مالی بزرگ ترین چالش ما محسوب می شود.

وی با بیان اینکه مسئول گسترش شبکه پزشکان کهگیلویه و بویراحمد نیز وضعیت سختی را برای پزشکان ایجاد کرده است، تصریح کرد: متاسفانه مسئولان شبکه با وعده هایی دروغ درباره وجود امکانات و مزایای مطلوب در منطقه، همکاران ما را جذب کرده و پس از مدتی که با اعتراض آن ها روبرو می شوند، به سرعت آن ها را اخراج و پزشکان دیگر را جایگزین می کنند.

این پزشک عمومی ادامه داد: کاهش حقوق پزشکان به بهانه اجرای طرح پایش نیز از دیگر مشکلات ما است. به طوریکه با بررسی وضعیت عملکرد پزشکان و به دلایل نامعلومی همواره از حقوق دریافتی پزشکان کاسته می شود؛ هرچند که همین حقوق نیز از مهر ماه تاکنون واریز نشده است.  

کد مطلب 4543910
ساناز باقری راد

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    نظرات

    • پژمان US ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
      0 0
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      کاملا حرف ایشان صحت دارد و وضعیت بسیار وخیم شده در استان و پزشکان در وضعیت بدی قرار دارند هر آن ممکن هست که اعتصاب کنن
    • محسن IR ۰۷:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
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      پاسخ
      سلام.اقایان مسئول چرا جواب نمیدهید.اقای دکتر ایلامی و دکتر نعیمی لطفا پاسخ دهید که چرا این همه پرداختی با تاخیر صورت میگیرد.البته جوابی که ندارید.

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