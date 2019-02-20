تاخیر ۶ ماهه در واریز حقوق پزشکان درحال خدمت

امیر هاشمی پزشک عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی مشکلات پزشکانی که در حال گذراندن دوره خدمت پزشکی خود در استان کهگیلویه و بویراحمد هستند، گفت: متاسفانه پزشکانی که در شبکه بهداشت این استان مشغول به خدمت هستند، با مشکلات زیادی روبرواند.

هاشمی بااشاره بر اینکه مهم ترین مشکل ما عدم دریافت حقوق است، عنوان کرد: از مهر ماه سال جاری تاکنون، هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده ایم و در حال حاضر مشکل مالی بزرگ ترین چالش ما محسوب می شود.

وی با بیان اینکه مسئول گسترش شبکه پزشکان کهگیلویه و بویراحمد نیز وضعیت سختی را برای پزشکان ایجاد کرده است، تصریح کرد: متاسفانه مسئولان شبکه با وعده هایی دروغ درباره وجود امکانات و مزایای مطلوب در منطقه، همکاران ما را جذب کرده و پس از مدتی که با اعتراض آن ها روبرو می شوند، به سرعت آن ها را اخراج و پزشکان دیگر را جایگزین می کنند.

این پزشک عمومی ادامه داد: کاهش حقوق پزشکان به بهانه اجرای طرح پایش نیز از دیگر مشکلات ما است. به طوریکه با بررسی وضعیت عملکرد پزشکان و به دلایل نامعلومی همواره از حقوق دریافتی پزشکان کاسته می شود؛ هرچند که همین حقوق نیز از مهر ماه تاکنون واریز نشده است.