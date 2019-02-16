به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورقلی عصر شنبه در بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان مشگین‌شهر تصریح کرد: مراکز فنی و حرفه‌ای به عنوان بهترین مکان برای افزایش مهارت نوجوانان و جوانان محسوب شده و باید از چنین بستری به بهترین شکل ممکن سود جست.

وی افزود: روند افزایشی فارغ التحصیلانی که موفق به اخذ مدارک مورد نظر شده اما از مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار برخوردار نیستند نگران کننده بوده و باید با افزایش مهارت‌های شغلی آنان راهکار مناسبی را در قبال چنین گروه‌هایی اتخاذ کرد.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان اردبیل در ادامه بر اهمیت مجهزسازی و استاندارد ساختن مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در تمامی شهرهای استان تاکید کرد و یادآور شد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی به صورت کیفی و مناسب مورد انتظار بوده تا در ابعاد مختلف شغلی کارآموزان حرفه‌ای و کاربلدی روانه بازار شوند.

پورقلی ادامه داد: در راستای تحقق بخشی حقیقی اهداف مدنظر در حوزه اشتغال پایدار، چاره‌ای جز توجه مضاعف به سیاست‌های مهارت افزایی در مراکز فنی و حرفه‌ای نبوده و در این خصوص وظیفه سنگینی بر عهده فعالان و زحمت‌کشان این عرصه گذاشته شده است.

به گفته وی تنوع بخشی به حرفه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای ضرورت بسزایی داشته تا با برطرف سازی نیازهای آموزشی جامعه افزایش رویکرد جوانان به مراکز فنی را شاهد شویم.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان اردبیل افزایش تعامل و هم افزایی مراکز آموزشی شهرستان‌های مختلف را یک ضرورت عنوان کرد و یادآور شد: برای دستیابی به اهداف آموزشی و ارتقای سطح علمی مورد نیاز جامعه افزایش همفکری و مشارکت همه جانبه مدیران و کارکنان این قبیل مراکز را نیازمندیم.