کادر فنی تیم فوتسال بانوان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، داود پرهیزگار، سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال گفت: از ساعت ۱۴:۰۰ امروز نشست کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی با حضور انصاری فرد، ماجدی، شمسایی، هنرپیشه، شهریاری و صوفی زاده برگزار شد و در نهایت به جمع بندی نهایی برای انتخاب نفرات کادر فنی تیم ملی فوتسال بانوان بزرگسالان رسیدیم.

وی گفت: مقرر شد تا علی رعدی به عنوان مدیر فنی تیم ملی فوتسال بانوان و زیور بابایی به همراه شهناز یاری به عنوان مربی تیم ملی فوتسال بانوان این تیم را هدایت کنند.

سرپرست کمیته فوتسال گفت: تیم فوتسال بانوان قرار است تا در اسفند ماه دو بازی دوستانه با تیم ملی فوتسال روسیه برگزار کند بر همین اساس با انتخاب نفرات فوق به عنوان کادر فنی، اردوهای تدارکاتی آغاز خواهد شد تا بازیکنان آمادگی لازم را برای حضور در بازیهای دوستانه داشته باشند.