برنامه های ملی و بومی تقویت شود/ هدف در تهاجم فرهنگی جوانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه بیش از ۱۴۰ پروژه مختلف فنی صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌شرقی اعم از گسترش پوشش دیجیتال، بهینه سازی و بروز رسانی تجهیزات فنی پخش و تولید، گسترش سیگنال رسانی و افزایش سیستم های ارتباطی فیبر نوری وSNG ، تجهیزات ارتباطی نوین با استفاده از بسترهای مخابراتی و موبایلی، همچنین گسترش زیرساخت های شبکه ای و نرم افزاری در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی افتتاح شد.

این طرح ها شامل ۱۱۸ فرستنده تلویزیونی و اف ام، ۲۶ طرح تاسیسات و ساختمان، ۲۳ طرح ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای، ۴ طرح پشتیبانی فنی و سه طرح فناوری اطلاعات است.

برای اجرای این طرح‌ها در مجموع حدود ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۲۳۰ میلیارد ریال آن از محل اعتبارات رسانه ملی و ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در این مراسم با اشاره به مطالبه به حق مردم و ورزشکاران در انعکاس مطلوب مسابقات ورزشی استان گفت: هر چند علت برخی نقص ها در نحوه پوشش و انعکاس رویدادهای ورزشی استان، به روز نبودن تجهیزات، کمبودها و امکانات فنی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی اعلام شده است ولی انتظار می رود این کمبودها با توجه و یاری و همراهی ویژه مسئولان استان و سازمان صدا و سیما رفع شود.

حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم افزود: اگر صدا و سیما برنامه های اقناعی تولید کند، مردم هیچ گاه سراغ برنامه های ماهواره ای نمی روند.

وی با بیان اینکه امروز دشمن با دهها شبکه ماهواره ای و هزاران شبکه اینترنتی به دنبال توطئه فرهنگی است، گفت: صداوسیما با تولید برنامه های اقناعی، مخاطبان را به خود جذب کند.

امام جمعه تبریز افزود: همه عوامل صدا و سیما، دست به دست هم داده و با پخش برنامه های مختلف، در داخل و برای خارج از کشور از جمله برنامه های برون مرزی برای جمهوری آذربایجان و قفقاز، نقش مهمی در منطقه ایفا می کنند، از این رو باید از این گونه برنامه ها حمایت شود تا کیفیت آنها، روز به روز ارتقا یابد.

آل هاشم با بیان اینکه تبریز یک شهر تاریخی و فرهنگی است، گفت: صدا و سیمای آذربایجان شرقی باید یکی از اهداف و اولویت هایش تقویت فرهنگ بومی باشد.

ضرورت پوشش رسانه ای مطلوب در استان های مرزی

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با بیان اینکه امروز تهاجم و تلاقی فرهنگی موضوع بسیار مهمی است، گفت: باید این موضوع به صورت جدی پیگیری شود. دیگر خبری از جنگ فیزیکی نیست، بلکه دشمنان و معاندان نظام جمهوری اسلامی می خواهند با استفاده از توان و ظرفیت رسانه ها، انسجام اجتماعی، نهاد خانواده و اخلاقیات جامعه را تحت تاثیر قرار دهند.

محمدرضا پورمحمدی با اشاره به ضرورت پوشش رسانه ای مطلوب در استان های مرزی گفت: دشمن به دنبال ضربه زدن به اعتقادات جوانان است.

وی با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم ۲۲ بهمن گفت: این شکوه حضور ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حاصل تلاش های صدا و سیما است، صدا و سیما به حق همین رسانه ملی، بزرگ ترین نقش را در دفاع از کیان و آرمان های کشور داشته و دارد.

پورمحمدی با اشاره به اینکه تبریز اگرچه حافظ و سعدی ندارد اما از ۷۰۰ سال قبل ربع رشیدی داشته، افزود: باید صدا و سیما در برنامه هایش به جایگاه والای تبریز اشاره کند. تبریز مرکز قیام ها و انقلاب ها است.