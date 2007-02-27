به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان نشست مشترک مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار ، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، مسئولان خصوصی سازی و سهامدار عمده و مدیران شرکت مپنا مقرر شد سهام این شرکت از 14 اسفند به تدریج در بورس عرضه شود.

به گفته کارشناسان این شرکت از نوع رشدی است و با توجه به فرصت های سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی در سه سال نخست 90 درصد سود خود را صرف سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای کرده است .بر این اساس شرکت مپنا وضعیت انحصاری در ایران و منطقه خاور میانه دارد .

به نظر می رسد با توجه به سیاست های دولت درباره منع وزارت نیرو در سرمایه گذاری های جدید و احداث نیروگاه ها ورود به بورس و خصوصی سازی آن فرصت مناسبی برای رشد و تو سعه و نیز سود افرینی برای سهامداران و سرمایه گذاران این شرکت باشد.

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران « مپنا» در تاریخ 19 اسفند 1383 به عنوان چهارصد و بیست و پنجمین شرکت پذیرفته شده در بورس در بخش « سایر فعالیت های کسب و کار » با کد «01-21-74 » نماد « رمپنا» در فهرست نرخ های سازمان بورس در تالار فرعی درج شده است .

افزایش سرمایه این شرکت از سه هزار میلیارد ریال به چهار هزار و 840 میلیارد ریال از محل سود انباشته در تاریخ 25 دی 1385 ثبت شده است .

این شرکت اعلام کرده است که با توجه به این که مطابق برنامه های سرمایه گذاری شرکت در سالهای 85 تا 88 همه سودهای حاصل صرف سرمایه گذاری در احداث نیروگاههای خصوصی طوس ، عسلویه ، علی اباد و همچنین احداث کارخانه ماشین الات حمل و نقل ریلی می شود ،‌پیش بینی شده است که سود حاصله از جمله 10 درصد سود تقسیم شده مطابق قانون تجارت در این سالها به طور کامل صرف اجرای برنامه های سرمایه گذاری شود.