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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۲۳

در کافه کتاب نشر رود برگزار می‌شود

رونمایی از چهار کتاب نشر سنگ با حضور امرایی و شهسواری

رونمایی از چهار کتاب نشر سنگ با حضور امرایی و شهسواری

چهار کتاب جدید نشر سنگ با ترجمه‌ رضا اسکندری آذر، به صورت همزمان در کتابفروشی نشر رود رونمایی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از چهار کتاب مجموعه‌ طنز «کالیپسو» نوشته‌ دیوید سداریس، رمان عاشقانه‌ «به آن‌ها که عاشق‌شان بودم» نوشته‌ جنی هان، رمان تریلر «سادی» نوشته‌ کورتنی سامرز و رمان طنز تخیلی «به بی‌نهایت خوش آمدید» نوشته‌ گرنت نیلور که همگی در یک ماه اخیر با ترجمه‌ رضا اسکندری آذر از سوی نشر سنگ به بازار آمده‌اند، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ سه شنبه سی‌ام بهمن در کافه کتاب نشر رود برگزار می‌شود.

در این مراسم اسدالله امرایی و حسن شهسواری درباره این کتاب‌ها برای حاضران سخنرانی خواهند کرد. حضور در این مراسم برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

کافه کتاب نشر رود در خیابان کریمخان، نبش خیابان سپهبد قرنی، جنب بانک تجارت، پلاک ۱۹۶ واحد اول غربی واقع است.

کد مطلب 4543950

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