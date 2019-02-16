۶۶شبکه در صداوسیما فعال است/ فعالیت۴۴۳ ایستگاه تلویزیونی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیدادی عصر امروز شنبه در مراسم افتتاح پروژه های فنی صدا و سیمای آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون ۴۴۳ ایستگاه تلویزیونی در استان آذربایجان شرقی وجود دارد.

وی با بیان اینکه شاهد روند جهشی توسعه در صنعت رسانه هستیم، گفت: در صدا و سیمای کشورمان۲۰ شبکه ملی و ۳۳ شبکه استانی داریم.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم پوشش برنامه های تلویزیونی دیجیتال استان به ۱۰۰ درصد برسد اظهار داشت: به ۱۳۰ ایستگاه در استان نیاز است تا میزان پوشش برنامه های تلویزیونی دیجیتال در استان به ۱۰۰ درصد برسد.

علیدادی با بیان اینکه بخش اعظم تجهیزات فنی صدا و سیما از شرکت های داخلی و فناوری های بومی متناسب با شرایط تامین می شود، گفت: این مهم به نوبت خود صرفه جویی های ارزی و ریالی هنگفتی در برداشته است. اگر الان تقاضای امکانات جدید وجود دارد نشانگر این است که مردم پوشش دیجیتال و شبکه های بیشتر را خواهان هستند.

معاون توسعه و فناوری سازمان صدا و سیما در ادامه به پوشش ۹۶ درصدی سامانه پخش دیجیتال برنامه های تلویزیونی در آذربایجان شرقی اشاره کرد.

وی گفت: قدیمی بودن واحد سیار مشکل کنونی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی است. تلاش می شود این مشکل با تامین یک دستگاه واحد سیار جدید مرتفع شود.

ارتقای کیفیت برنامه های تولیدی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی

مدیر کل صداو سیمای مرکز آذربایجان شرقی نیز در این مراسم از ارتقای کیفیت برنامه های تولیدی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: امروز با پدیده استعمار فرانو و تحمیل اهداف کشورهای استعماری بر کشورهای هدف مواجه هستیم.

مرتضی صفری با تاکید بر اینکه مهم ترین تهدید هم در این زمینه، سامان دادن به بروز و ظهور رسانه های بیگانه و تضعیف رسانه های داخلی است، گفت: تهدیدات اینترنتی و رسانه ای، پایه و اساس این نوع استعمار است و بر کسی پوشیده نیست که بستر این تهدیدات رسانه ها هستند.

وی با تاکید بر اینکه امروز همه رسانه ها تلاش می کنند با دو عنصر محتوا و کیفیت در برنامه های تولیدی، ارتباط خود با مخاطب را حفظ و تقویت کنند، افزود: در راستای افزایش کیفیت برنام هایمان تلاش می کنیم.

صفری با اشاره به قابلیت ها و توانمندی های فنی مرکز و گستره پوشش دیجیتال فرستنده های رادیویی و تلویزیون آذربایجان شرقی اظهار داشت: با وجود این، مهم ترین مشکل فنی مرکز، کیفیت واحد سیار است.

مدیر کل صداو سیمای مرکز آذربایجان شرقی ادامه داد: استان چهار تیم فوتبال و والیبال در لیگ برتر دارد و با توجه به موقعیت سیاسی، اجتماعی استان، سالانه دهها همایش و مسابقات در آن برگزار می شود، آن هم در حالی که امکانات سازمان محدود است.