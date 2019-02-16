یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون سهم و اوراق مالی معامله شد

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، در حالی که شاخص بورس تهران تا ساعات میانی معاملاتی، رشد بیش از ۵۰۰ واحدی را به ثبت رساند، در واپسین لحظات تحت تاثیر تضعیف عرضه ها با افت حدود ۱۹۶ واحدی به کار خود پایان داد و در سطح ۱۵۷ هزار واحد باقی ماند.

امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های پالایش نفت اصفهان با ۸۵ واحد و پتروشیمی پارس با ۸۳ واحد و تاپیکو با ۶۴ واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های معدنی و صنعتی با ۸۹ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر با ۸۷ واحد و پتروشیمی مبین با ۷۴ واحد کاهش ، بیشترین تأثیر منفی را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.

ارزش کل معاملات امروز بورس تهران در حالی به بیش از ۴۴۲ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۸۸ هزار و ۶۵۶ نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های فولاد کاوه جنوب کیش، حق تقدم خرید سهام تکادو، لیزینگ رازی، سیمان لار سبزوار، تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، تولیدی چدن‌سازان، نیروکلر از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های ایران ارقام، سرمایه‌گذاری ساختمانی اعتماد گستر، صنعتی جام دارو، معدنی و صنعتی چادرملو و فرآورده‌های نسوز ایران متوقف شدند؛ امروز همچنین نماد معاملاتی دو شرکت مواد ویژه لیا و بانک گردشگری با توجه به تصمیم هیات پذیرش در فرابورس لغو شد.

امروز همچنین نماد معاملاتی شرکت‌های کارتن ایران و سیمان بجنورد به دلیل نوسان ۲۰ درصدی قیمت سهام به مدت ۶۰ دقیقه در مرحله سفارش‌گیری مجدد قرار گرفت.

امروز در بورس تهران که به معاملات درون گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد کمتر از ۱۲۳ میلیون سهم فولاد خوزستان به ارزش بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان کد به کد شد؛ در معدنی و صنعتی چادرملو نیز ۳۰ میلیون سهم به ارزش ۱۳.۵ میلیارد تومان به کدهای درون گروهی سهامدار عمده انتقال یافت.

براساس این گزارش، امروز بورس تهران در حالی معاملاتی کم حجم را در نخستین روز معاملاتی هفته جاری تجربه کرد که بازارهای جهانی در ۴۸ ساعت گذشته شاهد رشد قابل توجه نرخ کامودیتی‌ها و همچنین نفت خام بود؛ با این همه وقوع برخی رخدادها در آمریکای جنوبی به ویژه در حوزه معدنی گروه سنگ‌آهنی‌ها را در کانون توجه قرار داده است.