راه ارتباطی ۶۰ روستای آذربایجان شرقی همچنان مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رسول زاده عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: بارش برف شب گذشته باعث بسته شدن راه ارتباطی حدود ۱۰۰ روستای استان شده بود که با تلاش ماموران راهداری راه ۴۰ روستا بازگشایی شد.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم راه های مسدود باقیمانده تا فردا به صورت کامل بازگشایی شود، ادامه داد: با تلاش همکاران راهداری، تمامی محورهای مواصلاتی استان برف‌ روبی شده است.

رسول زاده ادامه داد: البته تمامی راه‌های اصلی و فرعی، بزرگ ‌راه‌ها و آزاد راه‌ های استان باز بوده و هیچ گونه مشکلی در راه‌ ها نداریم.

مسئول هماهنگی برف روبی راه های آذربایجان شرقی همچنین افزود: این ۶۰ روستای باقیمانده و محاصره در برف بیشتر در مناطق کوهستانی و سخت عبور در هشترود، سراب، میانه و ورزقان قرار دارند.