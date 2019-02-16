پیوند صنعت و جنگل لازمه ارتقای صنایع سلولزی گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه جلسه هم‌اندیشی و بررسی صنایع سلولزی با حضور مدیران انجمن صنایع سلولزی و منتخبین صنعت سلولزی و عبدالغفار شجاع مشاور عالی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سازمان صمت گیلان برگزار شد.

رئیس سازمان صمت گیلان در این جلسه با بیان اینکه نیازمند وجود عزم جدی برای تحول در صنعت سلولزی هستیم، اظهارکرد: سازمان صمت با همکاری اداره کل جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری آمادگی لازم برای انجام اقدامات ویژه در راستای ایجاد تحول در صنایع سلولزی با کشت صنعتی را دارد تا از برداشت‌های غیرمجاز جنگل جلوگیری شود.

فرهاد دلق پوش افزود: می‌توانیم با همکاری دانشگاهیان و متولیان این بخش به‌ صورت علمی راهکارهایی تعریف کنیم تا با یک حرکت علمی و عملی هم حفاظت و احیای جنگل‌ها انجام شود و هم با تامین مواد اولیه کارخانجات سلولزی، اقتصاد و اشتغال استان رونق گیرد.

وی با بیان اینکه طرح‌های ساماندهی جنگل نشینان، خروج دامداران و تنفس جنگل‌ها کمکی به احیای جنگلها نکرده است، ادامه داد: با توجه به وجود جنگل‌های هیرکانی در استان گیلان باید از این میراث ملی حفاظت شود.

دلق پوش در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۱۶ واحد سلولزی با اشتغالزایی بیش از ۱۰هزار و ۲۷۲ نفری در استان گیلان فعال است، تصریح‌کرد: از این تعداد ۷۱ واحد اقدام به طرح توسعه کرده‌اند که پیش بینی می شود زمینه اشتغال هزار و ۷۵۵ نفر دیگر در استان فراهم شود.

وی با بیان اینکه واحدهای صنایع سلولزی در استان گیلان سالانه ۹۰۰ هزار مترمکعب چوب مصرف می کنند، ادامه داد: این میزان غالبا از استان های دیگر و یا از طریق واردات تأمین می شود.

توسعه کشت صنعتی سبب احیای جنگل‌های می شود

در ادامه جلسه عبدالغفار شجاع با بیان اینکه کشت صنعتی نظام‌مند می تواند سبب احیای جنگل می شود، اظهارکرد: از طریق کشت صنعتی هم جنگل نجات یافته و هم صنعت سلولزی رونق می یابد.

مشاور عالی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استفاده مطلوب از اراضی موجود را برای ایجاد ارزش افزوده ضروری دانست و تاکید کرد: تولید و مصرف چوب در گیلان باید با ارزش افزوده و بهره وری بالا همراه شود و این مهم جز با انجام کشت صنعتی و استفاده از گونه‌های درختی مناسب امکان پذیر نیست.

بیش از ۶۸ هزار هکتار سطح زیر کشت صنوبر در گیلان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان نیز در ادامه این نشست با تأکید بر لزوم توسعه و تقویت زراعت چوب گیلان، بیان‌کرد: در همین راستا باید اراضی موقت به صنعتگران داده شود تا صنوبرکاری در استان گیلان به شکل منسجم توسط صاحبان صنعت انجام شود.

محسن یوسفی پور افزود: به کمک صاحبان صنایع در سال گذشته ۳۵۰ هزار نهال علاوه بر ۸۰ هزار نهال منابع طبیعی توزیع شده است که معتقدم با توجه به ۵۶۴ هزار متر اراضی جنگلی موجود در استان بتوانیم با صنوبرکاری و زراعت صنعتی چوب از جنگل‌ها حفاظت و نگهداری کنیم.

وی با بیان اینکه برای این منظور نیازمند ایجاد پیوند میان صنعت و منابع طبیعی هستیم تا نتایج مطلوبی‌تر کسب شود، افزود: بیش از ۶۵ هزار هکتار زمین زیر کشت صنور در استان گیلان وجود دارد که می تواند به یک میلیون هکتار افزایش یابد.