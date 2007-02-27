طرح سئوالات موهن در سیره پیامبر ناشی از بی تدبیری و غفلت است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مرکزی، اظهارداشت: نباید در این زمینه به دنبال حاشیه سازی باشیم و آموزش و پرورش را زیر سئوال ببریم.

استاندار مرکزی طرح سئوالات موهن در باب سیره پیامبر اعظم را حادثه ای تلخ خواند و تاکید کرد: این اتفاق ناشی از بی تدبیری و غفلت است که این موضوع با تدبیر علما باید مهار شود و بایستی به دنبال یافتن ریشه اصلی این مسئله رفت.

سهرابی در ادامه با تاکید بر اینکه باید به دانش آموزان و نیازهای فکری آنان به بهترین و سریعترین نحو پاسخ گفت، تصریح کرد: اگر ما به فکر جوانان خود نباشیم دشمن جای خالی ما را با اهداف شوم خود پر می کند.

استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه با اشاره به لزوم سامان دهی به موضوع مراسم چهارشنبه سوری در کشور نیز گفت: مغرضان در تلاشند سنت های ملی ما را به انحراف بکشانند.

سهرابی تاکید کرد: با خاطیان در این زمینه برخورد می شود.

در این جلسه محمد علی حاج کریم رئیس آموزش و پرورش استان مرکزی نیز گفت: بی تدبیری در طراحی سئوالات موهن قابل دفاع نیست این درحالی است که سیستم آموزش و پرورش در کشور به دنبال خدمت رسانی به مردم است.

وی افزود: باید تلاش شود این موضوع به مسئله بغرنج سیاسی تبدیل نشود.