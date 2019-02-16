به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه سهم تخصیصی شهرستان نهاوند در حوزه اشتغال روستایی پرداختشده است، گفت: مدیرانی که در کارگروه اشتغال بهعنوان عضو اصلی هستند حتی اگر دستور کار مرتبط با ایشان وجود نداشته باشد باید حضور پیدا کنند.
وی با تأکید بر اینکه همه ما سربازان نظام و دولت برای گرهگشایی امورات مردم هستیم، خاطرنشان کرد: امروز در بحث پرداختیهای تبصره ۱۶ که ویژه افراد بیبضاعت است نگاه خوبی به شهرستان وجود ندارد چراکه آنچنانکه شایسته است کار نشده است.
فرماندار نهاوند با تأکید بر اینکه از خیلی از مدیران بانکها گلهمند هستم، افزود: این مهم بهصورت خصوصی به همه گفتهشده چراکه به معنای نارضایتی مردم است.
وی ادامه داد: همه مدیران بانکها و کمیته امداد و بهزیستی تا ۹ اسفند موظف هستند پروندههای تشکیلشدهای که روی میز بانکها بلاتکلیف ماندهاند را پرداخت کنند.
ناصری بابیان اینکه اگر مدیر بانکها، دستگاههای اجرایی و بخشی پروندهای بیشتر از ۲۴ ساعت برای اخذ استعلام و موارد مرتبط روی میزشان بماند نباید در شهرستان بمانند، گفت: سال ۹۷ را تا به امروز با ندیدن و نشنیدن گذراندیم اما در سال آینده انتظار داریم همه پایکار باشند چراکه مردم با نگاههای تنگنظرانه سازگاری ندارند و از ما قبول نمیکنند.
وی تصریح کرد: کارشناسانی که رگ و ریشه نهاوندی دارند چرا تسهیل گر نیستند و با ادبیات نمیشود کار میکنند اما در شهرستانهای دیگر نمیشود ها شدنی است.
فرماندار نهاوند با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها، گفت: در دهه مبارک فجر انتظار داشتیم دستگاههایی همچون صنعت و معدن و تجارت، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی که بزرگترین ظرفیت شهرستان محسوب میشود در بحث جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی ورود پیدا کنند که متأسفانه موردی مشاهده نشد.
وی افزود: انتظار داریم همه دستگاهها برای سال آینده تغییر رویه دهند و در هفته دولت شاهد حضور سرمای گذاران و جذب آنها برای ایجاد صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی و سایر بخشها باشیم.
نظر شما