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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۱۸

رایزنی وزیر خارجه انگلستان با مقامات پاکستان درباره تحولات منطقه

رایزنی وزیر خارجه انگلستان با مقامات پاکستان درباره تحولات منطقه

مارگارت بکت وزیر خارجه انگلستان در سفر به پاکستان با پرویز مشرف رئیس جمهور، شوکت عزیز نخست وزیر و خورشید قصوری وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سایبرپرس، بکت که شب گذشته وارد اسلام آباد شده است، با مشرف، قصوری و عزیز دیدار و درباره روابط دوجانبه، وضعیت در افغانستان و روند صلح بین پاکستان وهند به گفتگو پرداخت.

"تسنیم اسلام" سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در اظهاراتی خاطرنشان کرد : یک مشارکت فوق العاده، گسترده و راهبردی بین انگلستان و پاکستان وجود دارد و ما به دنبال تعمیق این روابط هستیم.

 بکت همچنین قرار است در دیدار از اسلام آباد درسخنانی درباره فاصله بین غرب و جهان اسلام به بحث بپردازد.

وزیرخارجه انگلیس همچنین از استان مرزی پیشاور دیدار به عمل خواهد آورد.

کد مطلب 454404

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