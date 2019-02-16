شرکت رفسنجان و انار در نمایشگاه بین المللی گردشگری برای اولین بار

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسینی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای معرفی هرچه بیشتر جاذبه ها، ظرفیتها و توانمندی های شهرستان های رفسنجان و انار در حوزه گردشگری امسال برای اولین بار غرفه ای به وسعت 90 متر در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری در تهران به شهرستان های رفسنجان و انار اختصاص یافت.

وی افزود: دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری در تهران از 23 تا 26 بهمن در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی برگزار شد.

وی عنوان کرد: با توجه به شعار سال گردشگری مبنی بر تحول دیجیتالی، طراحی و محتوای ارائه شده در این نمایشگاه به صورت دیجیتال بود و از محتوای کاغذی کم استفاده شده بود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رفسنجان خبر داد: در حاشیه این نمایشگاه از اولین سایت تولیدات و نقشه الکترونیکی گردشگری و تلویزیون مجازی شهرستانهای رفسنجان و انار رونمایی شد.

حسینی در ادامه به حضور فعال رفسنجان در یازدهمین نمایشگاه صنایع دستی کشور در کرمان اشاره و تصریح کرد: در این نمایشگاه که از 23 تا 29 بهمن در محل دائمی نمایشگاههای جنوب شرق در حال برگزاری است رفسنجان با چهار غرفه به معرفی صنایع دستی، فرش دستباف و بوم گردی های شهرستان پرداخته است.